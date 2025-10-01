Cuanto más sabemos del caso Begoña Gómez –y cada vez vamos sabiendo más cosas–, más intrigante resulta saber cómo pudo cometer tantas pifias y tantas irresponsabilidades y tantas imprudencias. ¿Cómo es posible que la mujer de un presidente del Gobierno firmara cartas de recomendación para una empresa que participaba en una contratación pública? Recordemos que esa empresa recomendada se llevó un contrato de 8,4 millones de euros que hemos pagado los contribuyentes. ¿Y cómo es posible que la mujer del presidente del Gobierno dirigiera una cátedra –siendo simplemente bachillera– que solicitaba dinero a las empresas que financiaban esa cátedra? ¿A dónde iba a parar ese dinero? ¿Quién lo manejaba? ¿Qué filtros tenía? ¿Y para qué era?

Sí, de acuerdo: mientras no se demuestre lo contrario, la mujer del presidente del Gobierno no hizo ningún uso ilegal de ese dinero ni de esas recomendaciones. Lo aceptamos. Pero resulta muy sospechoso que la mujer de un presidente del Gobierno se meta en estos berenjenales donde se maneja dinero público y se conceden contrataciones públicas. ¿Nadie vio que esas actividades eran simplemente vergonzosas? ¿Nadie vio que no son admisibles en un Estado de derecho, por muy inocuas que hayan resultado ser, si es que lo han sido, cosa que no sabemos aún? ¿Nadie vio que la mujer del presidente del Gobierno estaba jugando con fuego? ¿Nadie vio que todas esas actividades podrían convertirse en un embrollo de mil demonios, y que al final podrían destruir su reputación y la de su marido? Recordemos que ahora mismo pesan sobre Begoña Gómez las acusaciones de malversación de fondos públicos y de tráfico de influencias, aparte de otras tres más. No es poca cosa.

Y la pregunta que cualquier persona inteligente se hace es esta: ¿por qué nadie le dijo a la mujer del presidente del Gobierno que no era conveniente dedicarse a todo eso? Y ahora vienen más preguntas todavía. ¿Por qué nadie le aconsejó otras actividades que no tuvieran ninguna relación con el manejo de fondos públicos? ¿Por qué nadie le recomendó ocuparse únicamente de proyectos sociales o de difusión de la cultura, como hace la reina Letizia? ¿Y por qué no hubo nadie a su lado que actuara con un mínimo de inteligencia? ¿Por qué? ¿Por qué?