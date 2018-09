El populismo era eso

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, se había mostrado hasta ahora como una mujer bastante sensata en la política. Por eso, ha llamado la atención esa foto que subió a Instagram donde aparece a modo de cartel del We Can Do It!, que así en inglés queda como más confuso. Pero que, traducido a la lengua española, significa que podemos hacerlo. El nombre de ese partido, o lo que sea, lo plagiaron Pablo Iglesias y sus compis de ahí. Si en ese cartel viéramos a Teresa Rodríguez, yo lo entendería, y me parecería normal para su mentalidad e ideas. Pero que lo haga una alcaldesa del PSOE ya es más rarito. Ese podemismo feminista rezuma populismo de arriba abajo. Aparte de que parece un meme chungo, como el de Benedicto XVI con la bufanda del Cádiz.

Para una mejor ilustración, copio de Wikipedia lo siguiente: "We Can Do It! ('¡Podemos hacerlo!') es un cartel de propaganda estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, creado por J. Howard Miller en 1943 para Westinghouse Electric, como una imagen inspiradora para levantar la moral de los trabajadores. Se piensa generalmente que el cartel está basado en una fotografía en blanco y negro de un servicio de cable, tomada a una trabajadora de una fábrica de Michigan llamada Naomi Parker Fraley, que fue quien realmente inspiró la imagen, aunque se pensó durante décadas que la modelo era Geraldine Doyle por atribución de la imagen por parte de ésta". Cierro las comillas y ya no copio más.

La alcaldesa de San Fernando, por consiguiente, ha cometido un plagio virtual, que no es como otros, más sibilinos. Supongo que no le pedirán la dimisión. Por otra parte, desconozco hasta qué punto se le ha aplicado el Photoshop, en proporciones generosas, como sostienen algunos especialistas. El Photoshop hace milagros con las celebridades a lo Kim Kardashian, entre las que una alcaldesa se podría considerar.

En Cádiz y su Bahía somos carnavalescos para todo. Por ello, se asume bien que la concejala Romay se disfrace de Gades para la final del Teatro Falla. Aunque extraña más verlo en una alcaldesa para el 24 de septiembre, una fiesta muy isleña, pero no relacionada hasta ahora con el Carnaval.

El populismo era eso: llamar la atención, distraer a la gente, incluso engañarla, y tapar con pamplinas la falta de obras y proyectos. Hasta ahora lo han practicado la ultraderecha y la ultraizquierda. Pero Pedro Sánchez puede crear escuela de otoño entre algunos del PSOE, que ya se disfrazan de Podemos hasta en el lema de un cartel.