Un mes en Cádiz

Consejera, el domingo supe por el Diario que en Cádiz las citas médicas del SAS tardan casi un mes. En verdad ya lo sabía, no con esta exactitud pero sí con certeza completa. Fui a pedir cita médica y no podía ser ni ese día, ni al día siguiente, ni en dos o tres semanas. Además es de estas cosas que uno comprende que son así. Se ha establecido un tiempo para cada consulta y el tiempo no es elástico, como sabemos. Y para dar una salida al laberinto han establecido la figura del médico de Urgencias. Si uno va fastidiado no puede estar fastidiado un mes, no hay cuerpo que lo aguante. Entonces ese mismo día te ve el médico de Urgencias. Por la tarde. ¿Solucionado? Para nada, consejera, usted lo sabe bien. Es un parche.

El médico –la médico en mi caso– de Urgencias no me había visto nunca, debía leerse mis obras completas en la pantalla. Mi médica-médica, como me había visto algunas veces, una idea tenía, por supuesto. Pero también era víctima de lo que me imagino que la señora consejera de Salud lleva meses estudiando para solucionarlo, que es la demora inexorable para que te vea tu médica, o médico. Y como el chiste: de especialistas mejor no hablemos. Por un poco de dinero al mes puedes ir a un establecimiento privado, que te ve un médico en el acto. Y los especialistas, casi igual. Con un plus, unas decenas de euros, depende de lo que se trate. Cuando de esto hablamos ha surgido lo de los cribados. Mala suerte. Lo digo porque hay muchos votos que van a emigrar (si en votos puede considerarse el éxito de la gestión de la sanidad pública).

Es exasperante lo de los cribados y hace muy bien el presidente de la Junta en tener afilada la guadaña para cuando proceda. No se puede tolerar y alguien es responsable, más de uno es responsable. Como lo del mes de Cádiz, que imagino será el mes de cualquier provincia, o más, depende de donde sea. Es que todos entendemos que si no se hace bien un cribado y alguien tienen un tumor de mama en fase primaria, si no se atiende, viene lo fatal. Y eso, consejera, usted sabe que no es asumible. Porque la gente muere.

Un mes en Cádiz para que te vea tu médica. ¿En Sevilla? ¿En Jaén? Estrepitoso. El fracaso del sistema. Lo dirán voto a voto los andaluces cuando voten. Si no olvidan las demoras.