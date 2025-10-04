Manual de apariencia

Estaba el presidente de la Junta lanzado a tumba abierta hacia las elecciones autonómicas. Hacía a diario regalos fiscales a pobres y ricos sin discriminar, porque todos votan. Anunciaba la inauguración de decenas de nuevos centros sanitarios en los próximos meses, que él mismo protagonizará atribuyéndose el mérito, sin especificar quién planeó la obra o el organismo que la financió. Acumulando fotos, sonrisas, abrazos; la especialidad de su mandato. Convirtiendo los plenos parlamentarios de control a su gestión en una crítica al sanchismo, como culpable de los males de Andalucía. Acusando de mentir a la oposición cuando le reprochaba descuido hacia las pacientes oncológicas. Y de repente, la realidad.

Una asociación de mujeres con cáncer de mama denuncia que a decenas de usuarias del SAS, a las que se hizo un cribado, no se les avisó de que las pruebas habían detectado sospechas de la enfermedad. A alguna le llegó la alerta por correo ordinario a los dos años. La primera reacción de la consejera de Salud fue hablar de manipulación. Después, ante el escándalo nacional, en la Junta piden disculpas y admiten que la negligencia puede afectar a unas dos mil mujeres. La consejera deja caer que los casos sospechosos serían en un 98% benignos. ¿Casos? Vidas.

Gobernar permanentemente a golpe de márquetin tiene el inconveniente de que la realidad pinche el globo de la propaganda electoral. San Telmo Televisión tardó 60 horas en informar del fiasco de los cribados. El consejo profesional de Canal Sur acaba de denunciar que la televisión gubernamental andaluza ha dedicado en los últimos cuatro meses más del doble de tiempo al caso de corrupción de Ábalos y Cerdán que a la provincia de Cádiz y más del triple que a la de Málaga. Y ha empleado más espacio en sus informativos para la presunta fontanera de Moncloa Leire Díez que para las provincias de Almería o Granada.

Dentro de la tumba abierta electoral se anuncia un libro de Juan Manuel Moreno. Una especie de réplica al Manual de resiliencia de Sánchez. El del presidente de la Junta se llama Manual de convivencia. En él presume del sosiego de una supuesta vía andaluza desmentida por los hechos: su portavoz en el Parlamento andaluz es el más agresivo polarizador de los 109 diputados. Moreno es un hombre atento y cordial, virtuoso de las relaciones públicas y la propaganda. Quizá su libro podría mejor llamarse Manual de apariencia.