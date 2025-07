Juanma no lo hace

Desde que en una Velada de la Prensa celebrada hace 20 años, Pepe Mier e Hipólito García acordaron iniciar los trámites para construir un nuevo hospital con las plusvalías del suelo del Puerta del Mar, el proyecto se ha convertido en un dolor de cabeza para todas las administraciones, el Ayuntamiento tuvo que recalificar el suelo para que se obtuviesen plusvalías, la Zona Franca le tuvo que comprar a Construcciones Aeronáuticas el terreno que dejó baldío cuando se fue a Puerto Real y la Junta se comprometió a construir un hospital nuevo que tendría justo al lado la Facultad de Medicina y eso que se llamó “un hotel de acompañantes”. Desde entonces primero el PSOE y luego el PP han mareado a la gente con el proyecto. Se cruzó la transferencia a la Junta del Hospital de San Carlos, impulsado por Fernando Löpez Gil cuando era viceconsejero de Presidencia, hospital ahora abandonado a su suerte. Un grupo de gafes del PP aceptaron posar en el solar donde debería ir el nuevo hospital con la infame pancarta #JUANMALOHARÍA, siete años después Juanma lo único que ha hecho es poner en marcha, por 500 millones, el tercer hospital de Málaga, sin que se les haya caído la cara de vergüenza a los tontos útiles que portaban aquella pancarta. Hubo hasta un preproyecto de arquitectura donde participó Julio Malo de Molina. Se firmaron hasta dos convenios entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento, con Jesús Caldera, Chaves y Teófila, Bruno entonces fungía (signifique esto lo que signifique) como miembro del Equipo de Gobierno del PP. La política de Moreno Bonilla y Antonio Sanz ha sido ir dándole patadas al balón hacia delante, que si hacía falta un plan de usos, que se iba a hacer una permuta del suelo entre la Zona Franca y la Junta, que si le tenían que entregar el suelo gratis. Cada año el PP se inventaba una excusa para no hacer aquello que prometió con tantas alharacas. Ahora el alcalde anuncia que el Ayuntamiento va a pedir un préstamo para comprar el suelo a la Zona Franca, después de haber ofrecido a cambio todo tipo de plusvalías en suelos públicos con recalificaciones que no fueron aceptadas. Al final se entrampa la ciudad, la administración con menos recurso y sin competencias en la materia , ni el Ministerio de Hacienda ni la Junta se han estirado y ahora las próximas generaciones de gaditanos pagarán el coste de la operación. Lo normal habría sido que la Junta pagase los 12 millones , en un proyecto de 500 no es mucho, si acaso a cambio de esos 12 millones que el Ayuntamiento se quede con el suelo del actual hospital.