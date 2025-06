Frente Viñero de Liberación

Vamos a ver ¿qué ha hecho Teófila por nosotros?: El soterramiento. Vale, aparte del soterramiento ¿qué ha hecho? Ha impulsado el puente nuevo. Bueno, vale, aparte del soterramiento y el impulso del Puente ¿qué ha hecho Teófila por nosotros? Trajo el Bicentenario. Eso sí, está claro, no hay ni qué decirlo pero aparte del puente, el soterramiento y el bicentenario ¿qué ha hecho? Recuperó los terrenos ociosos de astilleros..., y el tratamiento fiscal especial. Dejaros ya de rollos peliculeros, que también se gastaba 10 millones al año en propaganda, colocó a decenas de amigos y estuvo dando agua contaminada a Loreto durante una semana, tanto tuiter. Ah y peor que Teófila son los del Frente de Liberación de La Viña , del Coletas (que ahora llaman el Colectas) ¡disidentes! ¡traidores!

Entonces se produjo el Santo Advenimiento y el Verbo se hizo carne, si yo fuera el alcalde que Cádiz no tiene. Llegó en mangas de camisa, solo se compró un traje en Eutimio meses después, pero se puso terno para la boda de su amigo de la comparsa. Apartó el crucifijo en la toma de posesión para luego convocar a la prensa a que le vieran ir con su madre (echamos tanto de menos a Milagri) en la penitencia del Nazareno y después visitar cada año a todas las cofradías. Los pitos de las ollas y la medalla a la Virgen terminaron la ruptura con el Frente de Liberación de La Viña, después de llamar malaje a Monedero que pasado el tiempo se demostró que malaje era poco. Nadie se acuerda ya del Lolo, El Adri, María Romay, Cherra o Ana Camelo, como si hubieran sido una pesadilla. Se trajo de Madrid a la pareja Barcia-Albita, sin conocerse sus vínculos con la ciudad y los conocimientos de ambos, lo que no impidió que le entregaran a Alba del Campo la gestión de Eléctrica de Cádiz a la que dejó un boquete de 6 millones. Eso por no hablar de toda esa legión de asesores que se acomodó en el pesebre del poder, y los pelotas que pululaban en torno al Ayuntamiento para obtener prebendas de todo tipo, desde carnavaleros a exprofesores pasando por pasteleros, con el momento culmen del grupo de quitapelusas que le cantó a Albita para que fuera candidata al Parlamento Europeo. Kichi, como Teófila, como ahora Bruno, tiene su corte de paniaguados, sus propias élites extractivas de rentas, solo que el anticapi iba a asaltar los cielos. La desgracia para la izquierda es que no ha dejado huella. En unos años se dirá algo de que fue austero y lo dejó a los ocho años, el carril bici y el control de las terrazas, al final ni siquiera volvió Pakito por el puente.