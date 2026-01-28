Error y melancolía

El error es la regularización, vía decreto, de más de medio millón de inmigrantes, sin atender al efecto que ello pudiera causar en la población. Según sus promotores, PSOE a instancias de Podemos, esta regularización se hace porque “cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones”. Pudiera ser. A uno, sin embargo, le parece que esta regularización urgente, masiva, sin el debido proceso parlamentario, tendrá un efecto muy distinto. Tendrá el efecto Aliança Catalana de la señora Orriols; o el ya conocido efecto Vox/Abascal, muy pujante en las urnas. Pero, ¿se trata realmente de un error? La melancolía es de distinta índole: si se produjera la dimisión del señor Puente, será a instancias y por conveniencia del señor Illa, no porque así lo exijan los hechos ocurridos.

Hasta ahora, las únicas dimisiones a cuenta de los accidentes ferroviarios se han producido en Cataluña, donde el Ministerio solo es responsable de las vías en un 50,1%. Allí donde el Ministerio es responsable de la totalidad de la red, no parece que el señor Puente encuentre motivo para remover cargo alguno. Esto nos lleva a pensar que el criterio seguido en las dimisiones de Adif y Renfe no es el de la responsabilidad profesional o el de la probidad pública, sino el mero y más conocido de la supervivencia política. De ahí cabría deducir que si el señor Illa necesita más combustible para su salvación (ya no quedan muchas regiones donde gobierne el PSOE) será el Ministerio quien las asuma. También cabe deducir que el interés público no ha resultado un interés prioritario en tales asuntos.

Esta misma situación es aplicable a la regularización masiva de inmigrantes que propone el Gobierno. Entre los cometidos de la política migratoria de España no es probable que se halle el de inquietar a sus gobernados. ¿No existe otro modo de regularizar a nuestros inmigrantes que de medio millón en medio millón? ¿Desconoce el Gobierno de España los motivos por los que el señor Abascal y la señora Orriols han fortalecido notablemente sus expectativas electorales? ¿Se ignora la difícil tesitura en que se pone a los inmigrantes y el recelo que ello puede suscitar? En ambos casos, inmigración o trenes, el Gobierno no parece muy preocupado por cuestiones distintas de las suyas.