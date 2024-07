Las encuestas que nadie ve pero existen

La ley del juego en la calle tenía unas reglas muy claras: el partido se acababa cuando llamaban a merendar al dueño del balón. En el PSOE andaluz están a la espera de que el que tiene el balón, Ferraz, abra la tarta para designar a un candidato a la Junta de Andalucía. Hay inquietud en la oficialidad, movimientos críticos y agrupaciones que piden explicaciones a sus respectivos secretarios generales por el tiempo que entienden perdido para designar al nuevo líder.

Pero nada. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de someter al PSOE andaluz a esta tensión? Conspirar es, además, un verbo que se conjuga muy bien en verano, al calor de una sombrilla o en los pueblos de esta gran Andalucía. La respuesta la ofrece quien la tiene: las encuestas no dan. El PSOE andaluz no tiene ahora mismo ningún candidato (o candidata) que sea capaz de vencer a Juanma Moreno o, al menos, de sumar los suficientes escaños como para apearlo del Gobierno andaluz.

Por eso ni Santos Cerdán, el hombre que mece la cuna en el PSOE federal, ni Pedro Sánchez han dado ningún paso. Juan Espadas ha dejado claro que quiere seguir siendo el rival de Juanma Moreno en las elecciones de dentro de dos años. Pero tiene una gran contestación interna que va más allá de las personas afines a Susana Díaz. Hay quien propugna un “proyecto de izquierdas sin complejos” y quienes se están moviendo para aglutinar a todos los descontentos. “Habrá personas dispuestas cuando llegue el momento”, aseguran. Ya se verá si le permiten presentarse a las primarias porque no sería el primer caso. Ni, probablemente, el último.

Habrá que seguir esperando a que las encuestas den para hacer un cambio o mantener al mismo candidato. Porque todos saben que el argumento del respeto a los tiempos orgánicos no se lo cree ya nadie. Hay mil ejemplos, también al frente de la Junta. José Luis Rodríguez Zapatero se cargó a Manuel Chaves como presidente andaluz pocos meses después de haber ganado las elecciones por mayoría absoluta. Era 2009 y no pasó nada. Y poco más de un año después, José Antonio Griñán, “despidió” a Alfredo Sánchez Monteseirín a través de un teletipo de la Agencia Efe anunciando que no se volvería a presentar a la Alcaldía... a pesar de que era el regidor que más tiempo ha estado en el codiciado Ayuntamiento de Sevilla.

De momento, el próximo jueves se celebrará un Comité Director del PSOE andaluz, un órgano de debate ampliamente reclamado. Servirá, al menos, para medir la temperatura de un PSOE andaluz que parece estar dormido.