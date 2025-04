"¿Que no cumplimos los requisitos de la UE? Mentira podrida"

Cádiz/El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presidido por Óscar Puente, descartaba en días pasados la inclusión de nuevos puertos en el trazado del Corredor Atlántico, quedando Cádiz, Málaga, Almería, Vigo, Ferrol, Avilés y Alicante formalmente fuera de esta red prioritaria de transporte cofinanciada por la Unión Europea.

El Gobierno de Pedro Sánchez justificaba su decisión en criterios técnicos y normativos, al considerar que ninguna de estas ciudades, incluida Cádiz, cumplen los requisitos exigidos por el reglamento europeo para ser parte de la red básica transeuropea.

Pero no fue sólo cuestión de verse ubicado en un mapa con el que se manejan todos los actores de la actividad logística mundial sino que todo esto se ha traducido en pérdidas de ayudas y, por lo tanto, mermas y retrasos en el desarrollo de las infraestructuras portuarias. Así este pasado Martes Santo, el puerto de Cádiz se desayunaba la noticia de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tenía previsto invertir 3.143 millones de euros entre 2025 y 2030 en el desarrollo y mejora de los puertos del Corredor Atlántico español integrados en la red básica de la Red Transeuropea de Transportes, como los puertos de A Coruña, Algeciras, Bilbao, Gijón, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santander y Sevilla.

Cádiz se quedaba fuera mirando como puertos muy cercanos, con peores resultados económicos y ninguno con una ubicación geoestratégica como la del puerto gaditano se frotaban las manos viendo como el Gobierno y, más concretamente, el ministerio de Óscar Puente repartián dinero a tutiplén.

Pocos colectivos y grupos políticos son los que han salido en defensa de Cádiz. Eso sí, los estibadores no han querido perder la oportunidad de salir a la carga, nunca mejor dicho, contra el Gobierno central y contra el sistema establecido para condenar este "olvido" o esta irregularidad que ha dejado y deja fuera al puerto de Cádiz del mapa logístico de Europa a pesar de reunir condiciones más que de sobra para estar en el punto de mira de muchos potenciales clientes.

Así, los estibadores afirman con rotundidad que no se trata de un simple olvido, sino que "es un desprecio sistemático. Es un castigo político. Es venganza. Venganza por no tragar, por no votar lo que interesa, por no ser mansos. Nos quieren hundidos, callados, sumisos. Pero Cádiz ya no se calla. Cádiz está harto de tragar mierda institucional".

Conocen mejor que nadie su puerto y saben que la Unión Europea se equivoca: "¿Que no cumplimos los requisitos de la UE? Mentira podrida", sentencian desde sus redes sociales. Y lo afirman porque consideran que Cádiz tiene conexión ferroviaria con Madrid, una terminal ferroviaria de mercancías en Jerez, enlace diario con Canarias, una zona especialmente relevante para Europa, además de una nueva terminal de contenedores lista, potente y operativa en breve.

El puerto de Cádiz reúne infraestructuras suficientes y potencial de cara al futuro suficiente para estar en puesto privilegiado en el mapa logístico de Europa / D.C

Así, tiran de hemeroteca y le preguntan de manera indirecta al ministro Puente por un tren que el Gobierno central le prometió a Cádiz allá por 2011: "Un tren de mercancías que conecte el puerto de Cádiz con el corazón logístico de Europa. Una inversión que dé sentido a la terminal de contenedores. Un futuro digno para los trabajadores del puerto".

Y ahora, encima, "nos dicen que no cumplimos las condiciones para estar en la red. Que el Corredor Atlántico no pasa por aquí. Que no somos estratégicos". Los estibadores, a través de sus redes sociales, se han mostrado especialmente indignados por la decisión de la Unión Europea al decir que Cádiz no cumple ciertos requisitos para que alguien la ubique en el mapa. "¿En serio? Lea la directiva, señor Puente.

No hablan por hablar los estibadores, ya que recuerdan que la reciente modificación aprobada por el Parlamento Europeo no solo reconoce la importancia de puertos como el de Cádiz, sino que destaca la multimodalidad como uno de los pilares clave de la nueva red transeuropea. "Y Cádiz cumple, señor Puente. Porque tenemos un puerto en plena expansión, una terminal de contenedores moderna, posibilidad de conexión ferroviaria directa con Lisboa, Madrid y el norte peninsular...".

Y aún tirán más de esa hemeroteca los estibadores y dejan en el aire la pregunta sobre qué pasó con el tren que le quitaron a Cádiz "tras cien años de historia, con la excusa de celebrar la Constitución de 1812. Menuda broma".

Afirman de manera taxativa que "quitaron el tren para ganar votos en Sevilla, para agradar a otros puertos, mientras aquí se dejaba a los trabajadores en ERTE durante una década. Diez años de promesas vacías. Diez años esperando una conexión que nunca llegó. Eso no fue un ajuste. Fue un atraco".

Así condenan a los que ahora dicen que Cádiz no está en el Corredor Atlántico ni en la Red Básica Traseuropea porque "no cumplimos. No es que no cumplamos. Es que no les interesa que cumplamos. A esto le llaman traición. Con todas sus letras. El Gobierno tenía la obligación de defender a Cádiz ante el Consejo Europeo. Tenía los datos. Tenía los argumentos. Tenía el deber. Y no lo hizo. Nos dejó fuera. Otra vez...".

Y dada la situación creada, los estibadores afirman que buscarán el apoyo necesario para demostrar que no se quedarán callados "porque aunque nos borren de los mapas, seguimos aquí. Porque mientras nos excluyen de la red, seguimos resistiendo. Porque aunque nos intenten dividir, nos están uniendo más que nunca. Y vamos a exigir lo que es nuestro".

Así, exigen como parte fundamental que son de la comunidad portuaria de Cádiz la restitución de la conexión ferroviaria con el puerto, la inclusión real en el Corredor Atlántico, así como "inversiones de verdad, no promesas recicladas. Y, sobre todo, respeto.

Cuatro décadas de desmantelamiento

Los estibadores afirman que en estas cuatro últimas décadas, Cádiz ha soportado la destrucción de astilleros, la exclusión de la alta velocidad, convertirse en la provincia con más paro estructural de Europa, la eliminación del tren de mercancías, a lo que se suman "promesas incumplidas con el nuevo hospital, planes de empleo clientelistas, pan para hoy, miseria para mañana, turistificación barata que desindustrializa la región, etcétera.Y ahora, con el Corredor Atlántico, nos escupen nuevamente en la cara".