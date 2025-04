Cádiz se queda sin un euro de la inversión en los puertos del Corredor Atlántico

Cádiz/El puerto de Cádiz está “de facto” conectado con el Corredor Atlántico, con el Central y con el Mediterráneo pero sobre los papeles no aparece en el mapa de ninguno de ellos.

El Gobierno, ni más ni menos que a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presidido por Óscar Puente, descartó la inclusión de nuevos puertos en el trazado del Corredor Atlántico, quedando Cádiz, Málaga, Almería, Vigo, Ferrol, Avilés y Alicante formalmente fuera de esta red prioritaria de transporte cofinanciada por la Unión Europea.

El Ejecutivo justifica su decisión en criterios técnicos y normativos, al considerar que ninguna de estas ciudades cumple los requisitos exigidos por el reglamento europeo para ser parte de la red básica transeuropea.

De hecho, José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, fue directo e incluso algo “borde” cuando le dijo en la cara a la presidenta de la APBC, Teófila Martínez que, “lo siento, señora Teófila”, pero Cádiz está fuera porque no cumple con los requisitos legales. Así lo dijo Sebastián durante su intervención en la jornada ‘Corredor Ferroviario del Oeste–Ruta de la Plata’, organizada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. «No se contempla ninguna ampliación del trazado. No podemos hacer trampas. Hay que ser responsables», ha afirmado el responsable gubernamental”, dijo.

Y dicho esto, días después, concretamente este Martes Santo, el puerto de Cádiz se desayunaba la noticia de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene previsto invertir 3.143 millones de euros entre 2025 y 2030 en el desarrollo y mejora de los puertos del Corredor Atlántico español integrados en la red básica de la Red Transeuropea de Transportes, como los puertos de A Coruña, Algeciras, Bilbao, Gijón, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santander y Sevilla.

Cádiz se queda fuera de esta inversión, a la vez que reiteraba que “los puertos situados en la fachada atlántica juegan un papel determinante en la consolidación del espacio marítimo europeo, fortaleciendo la intermodalidad y facilitando el tránsito de mercancías y pasajeros”.

El problema está en que el Gobierno de Pedro Sánchez dijo que sí, que Cádiz estaría en la Red Básica de la Red Transeuropea de Transporte, y así se lo contó la propia Teófila Martínez a los medios de comunicación. Lo dijo, se congratuló pero dejó bien claro que era una gran noticia pero que, ojo, el Gobierno tenía que defenderlo ante el Consejo Europeo, que tomará la decisión final en los próximos meses.

Tomó la decisión y el "no" fue tan grande como una casa. Según Transportes la negativa responde al hecho de que el problema está en Cádiz, al no estar en esta Red Transeropea de Transporte, no aparece en el mapa ferroviario de Europa, y, por lo tanto, Bruselas no podrá en la vida, mientras que la situación no cambie, incluirla sobre los papeles en ninguno de los corredores ferroviarios que cruzan de norte a su la península, ya sea por el Oeste, por el Centro o bien por la cornisa mediterránea.

La lucha no cesa y, de hecho, la presidenta sigue en su lucha personal para que Cádiz no pierda este tren, ya que está plenamente convencida de que si Cádiz no está en el mapa, ni ahora ni nunca nadie contará con el puerto gaditano para avanzar en estos nuevos tiempos en los que el tren viene a sacar a los camiones de la carretera, con lo que estoy conlleva en mejora ambiental y en un menor consumo de combustible.

Teófila no está sola

Y la lucha no es sólo de ella, como presidenta y ex alcaldesa. Hace ya unos meses, los propios trabajadores de la APBC mostraba su apoyo a la inclusión del puerto de la Bahía de Cádiz en el Corredor Atlántico de la Red Básica TEN-T. Y una de las tesis que nos hace más fuertes es el hecho de que el puerto cuenta con dos líneas regulares de tráfico con Canarias que constituye una autopista de transporte marítima diaria, con una terminal específica, una terminal ferroviaria localizada en la actualidad en Jerez, que en breve se sumará a la línea ferroviaria de La Cabezuela así como a la conexión por tren de la red nacional con la nueva terminal de contenedores.

Y meses antes, entre otras muchas instituciones que dieron la cara por el puerto de Cádiz y su inclusión en el Corredor Atlántico que ahora lo deja de lado a la hora de captar La Zona Franca de Cádiz un bocado a los 3.143 millones de euros que va a invertir Transportes entre 2025 y 2030 en el desarrollo y mejora de los puertos del Corredor Atlántico español integrados en la red básica de la Red Transeuropea de Transportes, Zona Franca mostró su respaldo.

Así suscribió su apoyo a la inclusión del puerto de Cádiz en el Corredor Atlántico de la Red Básica en la Red Transeuropea de Transporte definida por la Unión Europea, acción que se enmarca en la línea de trabajo del Consorcio de fomentar la colaboración entre instituciones en beneficio del tejido productivo de la provincia.

En una nota, explicaba que el apoyo por parte de Zona Franca a la inclusión del puerto de Cádiz al Corredor Atlántico se enmarca en la idea del Consorcio de sacar el máximo rendimiento al potencial de la provincia para atraer inversiones y crear riqueza y actividad económica, teniendo en cuenta la gran capacidad logística de la provincia, que incluye un motor de desarrollo importante como es Zona Franca, que además es la única en España que gestiona dos recintos fiscales, el de Cádiz capital y el de Los Barrios, ubicados junto a los dos puertos importantes, Cádiz y Algeciras.