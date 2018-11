El empleo que han perdido

El empleo siempre está mal en Cádiz y su provincia. Pasan los gobiernos, cambian los presidentes, tenemos nuevos alcaldes que prometen el oro y el moro, pero la vida sigue igual. No obstante, también hay curiosidades. Ahora, con Pedro Sánchez, no se oyen tantas quejas en Cádiz como antes, cuando estaba Rajoy. Dándose el caso de que el líder del PSOE ha empeorado los datos del paro gaditano. Se supone que Sánchez censuró a Rajoy porque lo hacía muy mal, y no para hacerlo peor todavía. Ayer publicaron los datos del paro en octubre. Son vergonzosos para la provincia de Cádiz, que se consolida como un granero de parados en cuanto pasa el verano. Si esos datos se publican con Rajoy de presidente, se pueden imaginar lo que estarían diciendo. Pero con Sánchez e Iglesias es diferente. Aunque al parado le parece lo mismo: no tiene trabajo.

Según los datos del paro, que ha publicado el Ministerio de Empleo (del Gobierno, pues), en Cádiz ha aumentado en 5.959 personas. Como en Andalucía el paro ha crecido en 10.854 personas, significa que más de la mitad de los nuevos parados andaluces proceden de la provincia de Cádiz. También es una vergüenza que Cádiz sea la segunda provincia en número total de parados (con 152.034), después de Sevilla. Por delante de Málaga, que la supera en habitantes. Otro dato lamentable: Cádiz es la quinta provincia de España en número total de parados, tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla; cuando en el número de habitantes Cádiz es la octava provincia de España y está lejos de las cinco más pobladas.

Con esto se ve que el paro se multiplica en cuanto cierran hoteles en la costa, disminuye el número de camareros en los restaurantes y se largan los turistas de sol y playa. Aunque es curioso que donde más ha subido sea en Jerez, ciudad sin playas, pero con 743 parados más al final del verano.

El empleo no mejora, sino que ha empeorado con Pedro Sánchez y su lugarteniente Pablo Iglesias. El dato es el peor desde 2013, cuando gobernaba Rajoy en los tiempos duros de la crisis. A eso hemos vuelto, aunque naturalmente se lo callan porque no les interesa decirlo en una precampaña de elecciones andaluzas. La tierra del paro.

Mientras salen estos datos, nuestros políticos hablan del Hyperloop, el barco ecológico de Navantia, o de la posibilidad de putear las corbetas saudíes para generar seis mil parados más en las estadísticas. Al menos quedan esperanzas: el 23 de enero de 2019 se irán todos a Fitur; a ver si hay suerte y vienen más turistas el próximo verano.