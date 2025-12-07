Un empacho de Juanma

Salimos de Málaga para entrar en Malagón. Los socialistas se apropiaron del 28 de febrero, después de pelear por ganar un referéndum de condiciones leoninas que ellos habían pactado con UCD. Se recuperó Almería con una propuesta de Manuel Clavero, que utilizaba sin citarlo el artículo 144 con el que el PSOE crucificó al PSA de Rojas-Marcos. Dos por el precio de uno. Ahora se repite el fenómeno. El PP, ausente del proceso autonómico en el origen, denigra a sus predecesores y se apodera del 4 de diciembre. El Día de la bandera se celebra en San Telmo y no en el Parlamento, donde se debería hacer un acto institucional unitario. Este año, Canal Sur Televisión tuvo en pantalla en algún momento del 4D al presidente Juanma una hora y diez minutos (70’). Un empacho.

En los matinales de la cadena; el acto oficial, posado en el balcón, desfile con invitada por jardines, izado de bandera, entrada radiante en el salón de los espejos, discurso de 14 minutos; dos telediarios, dos tertulias, y encima una entrevista nocturna de 24’30”, Moreno Bonilla ha saturado la pantalla para mayor gloria de su persona. Un 7% de cuota de pantalla de propaganda. En la amable entrevista sin repreguntas se le atribuyó un falso cargo de copresidente del Comité de Regiones de Europa que no existe; es vicepresidente primero del CdR. Pasó de puntillas por la corrupción en el PP de Almería. “Actuamos en cinco horas”. No; tardaron cuatro años, desde las primeras denuncias y detenciones. Pidió el apoyo de los andaluces en las próximas elecciones, sin pudor. Celebró el archivo de las denuncias por el borrado de pruebas de cribados de cáncer y presumió de que ya se han repetido mamografías a las 2.317 mujeres a las que no se advirtió de casos dudosos. Pero no se le preguntó cuántas de ellas tienen un tumor maligno. Un bochorno.

En su discurso enfatizó que Andalucía es la tercera economía de España, como si fuese su logro. Cuando Franco hizo ministro al fundador de su partido, Manuel Fraga, Andalucía era el segundo PIB de España. Madrid la rebasó en los 60 y en los años 10 de este siglo, a Cataluña. Este Día de la bandera consagra un cambio. Canal Sur ha pasado de cadena gubernamental a canal presidencial. Malagón Televisión.