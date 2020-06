100 economistas, 100

L0 de la economía pinta mal. Pedro Sánchez ha un equipo de 100 economistas para que le asesoren y eso suena a que su persona se está haciendo ya la fermosa cobertura de los expertos, a la vista de lo bien que ha funcionado con el coronavirus. "Experto" es el especialista en disipar la responsabilidad del político. Pues fíjense ustedes cómo será lo que nos viene que Sánchez necesita cien.

Nos han dejado claro, además, que van a ser "de élite", lo que por lo visto ha molestado a los economistas de siempre del entorno del PSOE, que se han visto de golpe y porrazo considerados del montón. Eso, los economistas de clase media, pero ¿Irene Montero ha certificado que el grupo de élite sea paritario? ¿Son cincuenta economistas y cincuenta economistos, eh? ¿Qué tal las otras diversidades, de raza, tendencia sexual y religión? De edad no digo nada porque ya decía la noticia que Iván Redondo tenía mucho interés en que los economistas de élite fuesen jóvenes. No es éste, ciertamente, un país para viejos.

Cuando comenté que esto era como fichar a 100 meteorólogos para asegurarte que hará buen tiempo, el conde Miklós Cseszneky de Milvány me confesó: «Eso de 100 es una señal de desesperación. Yo una vez envié 100 rosas a una mujer y tuve el mismo éxito que tendrá Sánchez con sus 100 economistas». Comentario que me trajo a la memoria de inmediato a Jorge Luis Borges. Cuando murió su madre, en el velatorio, se acercó una buena vecina a decirle al triste hijo que era una pena que la señora no hubiese vivido unos meses más para que llegase a los 100 años. A lo que un perplejo Borges respondió: «Me parece que exagera usted el prestigio del sistema decimal». ¿No es un poco sospechoso que los economistas de élite sean 100 exactos, no 99, como los años de doña Leonor de Acevedo, madre de Borges, o 104? La superstición de los números redondos ha jugado su papel y no parece una manera muy científica de empezar con este negociado de la economía.

Cómo se van a poner de acuerdo o van a sacar conclusiones o van a organizarse su trabajo ya ni lo pregunto. 100 economistas de élite son muchos economistas y más de élite y cada cual tendrá su vanidad y querrá aportar su opinión. ¿Firmarán todos el documento que saldrá de su sabio asesoramiento? ¿O no saldrá nada? Ojalá los medios sigan esta historia. Va a ser lo único entretenido que va a ocurrir en el área económica en bastante tiempo.