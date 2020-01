Se fue 'Gloria'. Qué de agua ha dejado este temporal, por favor. Mucha agua y un gran montón de charcos para regocijo del Gobierno. Sí, porque se mete en todos los que puede. En lo que llevamos de Ejecutivo han rebotado no sé cuántas polémicas y, más allá de las pensiones y el salario mínimo, que no es poco, el resto levanta más polvareda que soluciones aporta. Estos últimos días le ha tocado a Venezuela, con la visita de Guaidó a la que se ha apuntado toda la derecha española para abrazarlo, mientras el ministro de Transportes intentaba que la vicepresidenta de Maduro no se bajase del avión en Madrid. Ante la avalancha de peticiones de dimisión del ala diestra, Ábalos suelta una perla: "No he venido aquí a agradar a la derecha, estoy para no decepcionar a los votantes de izquierda". Craso error, señor ministro, el cargo conlleva serlo para toda la ciudadanía. Pero le digo más, para no decepcionar mejor no ostente usted ninguno, porque si ese es su objetivo...