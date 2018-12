Diez céntimos más de peaje

Cuando gobernaba Mariano Rajoy, ese registrador de la propiedad, el PSOE exigía la inmediata supresión del peaje de la autopista, incluso pagando un rescate si preciso fuere, porque no se podía aguantar que esta provincia siguiera tan castigada como ninguna otra del país, incomunicada con el mundo, etcétera. Por el contrario, cuando gobierna Pedro Sánchez (del mismo PSOE), el peaje costará 7,40 euros en cada viaje a partir del próximo mes de enero, con una subida de 10 céntimos más, y eso es lo que hay. Porque dicen lo mismo que los otros del PP: que a final de 2019 caduca la concesión y no será renovada, y que cuesta muy caro rescatarlo, por lo que es preferible tener paciencia.

Antes nadie se lo creía y ahora sí. Aunque es lo mismo, parece distinto. Porque lo suben ellos y no los otros. Será que así lo pagan más a gusto. Además de que la derecha tiene la fama de que son unos mentirosos, y la izquierda de que siempre dice la verdad; aunque Pedro puede decir lo uno y lo contrario incluso en la misma mañana. Pero tiene credibilidad para los incrédulos. Así que a pagar, gaditanos, a pagar. Sólo la cantidad de 10 céntimos más, a partir de enero. Y no seáis tan rascas. Total, más han subido el diesel. Y aquí no hay chalecos amarillos, nada más que cuando juega el Cádiz.

La pregunta del millón es: ¿saldrá gratis la autopista a partir de diciembre de 2019? Pues verán, puede que sí, o puede que no. Es decir, que en enero de 2020 no sabemos quién gobernará en España, ni tampoco en Andalucía, ni en Cádiz, ni en ningún sitio. A partir de ahí, todo lo demás es francamente imprevisible. No obstante, se debe añadir que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, busca con fruición el modo de hacer rentables las autopistas cuya concesión ha finalizado o finalizará en breve. Es decir, puede ocurrir que se extinga el peaje, y que algunas criaturitas consigan pasar gratis. Pero no se sabe por cuánto tiempo.

Por lo demás, está por ver a quién pasearán a hombros en el peaje de Las Cabezas el día de la supresión. Cuando se levantó el peaje en el puente Carranza, los del PSOE gaditano pasearon a hombros al alcalde Carlos Díaz. Algún tiempo después, ellos mismos casi lo tiran por el puente, políticamente hablando, porque le dieron la estacada. Por lo que se llega a la conclusión de que ser paseado a hombros, tras la eliminación de un peaje, aporta mal fario. Y, además, salir a hombros recuerda a los taurinos, que muchos son votantes de Vox.

La puerta grande del peaje puede que no se abra. Ya están haciendo las cuentas.