Una vez más, el alcalde de Cádiz, José María González Santos, ha cometido un error. Esta vez al criticar a la Junta de Andalucía por las obras de un tercer carril en la AP-4, en el tramo entre Dos Hermanas y Las Cabezas, en vez de hacerlo en Cádiz. Como se ha recordado, las obras no estarán a cargo de la Junta de Andalucía (donde ahora gobierna el PP de Juanma Moreno), que carece de competencias en esa autopista, sino del Gobierno central (donde ahora gobierna el PSOE de Pedro Sánchez, en coalición mal llevada con Unidas Podemos), por lo que es imposible que la Junta efectúe ninguna obra en la AP-4. Es grave que un alcalde (aunque ya va de recogida) confunda la titularidad de las carreteras principales de su provincia y la vecina. Pero lo peor no es eso, sino que no tenga en cuenta las verdaderas necesidades de Cádiz.

¿Cómo van a construir un tercer carril en el acceso a Cádiz de la AP-4, si no hace falta? Es de catetos muy catetos pensar que si aprueban una obra en la provincia de Sevilla es un agravio para la de Cádiz. Aunque parezca mentira, la AP-4 está mejor en la provincia de Cádiz que en la de Sevilla. Ya existe un tercer carril desde Puerto Real a Cádiz a la salida de la AP-4 por la CA-35. Es más: se bifurcan en cuatro carriles de acceso a Cádiz, una doble vía que lleva al puente Carranza y una doble vía que lleva al puente de la Constitución de 1812.

Además, entre Jerez y Cádiz existe una autopista y una autovía completas. Ambas gratis. Eso no lo tienen en la provincia de Sevilla. Van a construir ese tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas porque los atascos son frecuentes e insufribles en verano. No existe una autovía como alternativa, ya que la A-4 en ese tramo es una carretera nacional y no está desdoblada como en la provincia de Cádiz. El nuevo tercer carril tendrá como objetivo facilitar los accesos desde Sevilla a la costa noroeste (Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda) y beneficiará a Cádiz.

Desde Jerez, en la dirección a Cádiz, no hay atascos en la AP-4. Es más, a partir del desvío a El Puerto, Puerto Real y San Fernando, es el tramo con menos circulación de toda la autopista. Sería absurdo ampliar el tramo más fluido y con más vías. El Gobierno ampliará con un tercer carril donde no hay alternativa y donde es más necesario.

Aunque no es lo ideal, porque lo más útil sería desdoblar completa la A-4 entre Jerez y Dos Hermanas, como alternativa a la AP-4. Eso era lo previsto, lo que no cumple el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y lo que debería pedir Kichi. Es lamentable que ignore las prioridades de Cádiz.