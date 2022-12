La actualidad en Cádiz

Como consecuencia de una caída, llevo sin ir a Cádiz este último trimestre del año. A ello atribuyo mi falta de temas sobre lo que escribir. Sin embargo, la vida ha continuado y a través del Diario figura todo lo que ocurría en la ciudad de forma detallada. Así que ya sabemos que el alcalde ha cumplido con su palabra y no se presenta a la reelección otra vez. Su sustituto es un hombre joven, pero es dudoso que los que votaron a Kichi vuelvan a hacerlo en la misma medida con el candidato propuesto. Es una obligación del PP presentar un candidato que le permita ganar las elecciones. El 28 de mayo saldremos de dudas. Ya el CIS da al PSOE una ventaja de tres puntos. Otro candidato desvelado ya es Xavier Trias, la apuesta de Junts a la Alcaldía de Barcelona. La novedad es que los andaluces realizarán formación gratuita para aprender a invertir en los mercados financieros.

Buena noticia es que los pantanos de Cádiz recuperan en 15 días más de la mitad del agua perdida en un año. Y podemos presumir de que Grazalema es la ciudad donde más ha llovido. 200 litros caídos en las últimas horas han ayudado en la consecución de este reto. Los Caños de Grazalema han reventado ofreciendo un espectáculo de cascadas y grandes chorros. Dicen que en la Bahía de Cádiz no había llovido tanto desde diciembre de 2009.

Y todos pendientes del Tribunal Constitucional, para ver si frena el asalto del Gobierno a la Justicia. Este tribunal iba a decidir el jueves si suspendía la reforma que permita al Gobierno asaltar la Justicia, modificando el sistema de nombramientos a ese órgano y al CGPJ. El origen estuvo en la decisión del PP de presentar un recurso de amparo, ese mismo jueves a las 10 de la mañana, de forma inédita, sin esperar a que el Congreso aprobara la reforma. Se justifica por la gravedad del ataque que PSOE y UP intentan perpetrar contra la independencia judicial, sin esperar a que el Congreso aprobara la reforma. El presidente del Tribunal ha convocado un pleno en el que se decidirá si admite o no a trámite el recurso presentado ,y en caso afirmativo decidirán si aceptan las medidas. En la Cámara Baja no existen precedentes de un episodio de estas características. Si el TC no suspende la medida pasaría al Senado para su aprobación la próxima semana. EL PSOE ha buscado el camino corto. Han registrado su propuesta como una proposición de ley, en vez de un proyecto. Con una tramitación acelerada va a hacer que la norma se apruebe en 21 días, desde su toma en consideración.