Unos realizan el caduco saludo fascista a las puertas del Valle de los Caídos, otros buscan lazos de sangre entre políticos de derechas con los golpistas, se abren tumbas, se buscan poetas muertos, se escriben novelas, se estrenan series, se insulta, se encorseta, facha, rojo... Es como si el tiempo no pasara en esta España donde cualquiera con internet parafrasea a Machado, empeñado en que una de las dos España nos siga helando el corazón, adictos a la división, al odio y la crispación. A veces me pregunto cuándo acabará la guerra, cuándo esta tierra conseguirá que cicatricen sus heridas de verdad. Mientras que haya quien siga pensando que hay dos bandos, dos Españas, la disputa maldita no tendrá su epílogo. Falta un suspiro en el tiempo para que se cumpla un siglo desde que empezó aquella barbarie y aún sigue la sangría emocional. Qué repetitivo me resulta todo.