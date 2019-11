Una de las grandes novedades del partido internacional de la Eurocopa entre España y Malta, que se disputa hoy en el Nuevo Estadio Carranza, es el estreno de un videomarcador, sólo uno. La semana próxima pondrán el otro. El partido no es trascendental, pero sí importante. Aunque España ya está clasificada, necesita ganar para ser primera de grupo y cabeza de serie en la Eurocopa. Por otra, parte, la selección de España sólo había jugado partidos amistosos en Cádiz. La concesión del encuentro demuestra que el Cádiz CF SAD ha dado un salto de calidad importante, como se aprecia en la clasificación de la Liga Smartbank, que lidera, y en detalles como el que se comenta. Por cierto, cuanto más critican al presidente, Manuel Vizcaíno, mejor lo hace. Pues parece que todo lo malo es culpa suya, mientras todo lo bueno se hace solo. Lo mismo que el alcalde Kichi, pero al revés.

En el caso del Nuevo Estadio Carranza también conviene un poquito de memoria histórica. Las obras costaron 71 millones de euros, y se hicieron en tiempos de la alcaldesa Teófila Martínez, por el procedimiento de fases. Las pagó el Ayuntamiento, aunque ayudó la Zona Franca. Las obras dejaron un estadio para que el Cádiz pudiera competir en Primera División, categoría a la que ascendió en 2005, todavía con Antonio Muñoz de presidente; aunque por la incompetencia terminó en Segunda B, y con curiosos personajes al frente.

Es cierto que las obras no fueron perfectas, y que el estadio tiene carencias. Cuenta con un palco presidencial exagerado, al que acuden demasiados de gañote, mientras que la visibilidad de algunas filas es relativa. También se echa en falta una visera decente y útil, y no sólo en tribuna, sino en todo el estadio. A pesar de las pegas que se le pueden poner, no tiene comparación con el anterior estadio. Es infinitamente mejor. Y, sin esas obras, ¿qué sería de los juzgados de Cádiz, allí alojados? Por no hablar de los dos aparcamientos subterráneos. Y el hotel.

Con motivo del partido internacional ya ha estrenado un césped excelente (antes jugaban en un patatal casi todas las temporadas), y ahora tendrá una nueva iluminación. Además de los videomarcadores. El Ayuntamiento, ya con Kichi en la Alcaldía, colocó allí dos de las pantallas LED de Teo, que retiraron de las vías públicas. Una chapuza, con la que mató dos pájaros de un tiro (puso dos supuestos videomarcadores y se cargó dos pantallas anunciadoras), pero no contribuyó a mejorar el estadio, a pesar de que es el propietario. Gracias al Cádiz CF que tenemos ahora, también se va a modernizar el Nuevo Carranza.