Esta minicampaña electoral se inicia agitada por brujos, druidas y gurús. Creo que ha sido Narciso Michavila, el sociólogo que más se acercó al resultado de las autonómicas andaluzas, quien ha bautizado como tezanina el diagnóstico desmedidamente favorable al PSOE que suele fabricar en vísperas electorales José Félix Tezanos. Pedro Sánchez puso a este veterano socialista y acreditado sociólogo al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas cuando llegó al poder y desde entonces el CIS tiene por costumbre darle en sus previsiones varios puntos más a la izquierda de los que saca en las urnas. Viento de cola, porque sus macroencuentas crean tendencia. Aun así, en Andalucía se columpió Tezanos y auguró a la izquierda doce puntos y medio más de los que sacó.

Hay múltiples ejemplos más, pero el viejo brujo se ha pasado con la tezanina en vena que le ha puesto a Pedro Sánchez esta semana. Las encuestas no le daban bien al presidente del Gobierno en funciones y máximo responsable de la repetición de elecciones. Se quedaba igual o perdía algo sobre el resultado de abril. Necesitaba un empujón. Quienes le habían aconsejado que volviera a convocar a los españoles pretendían conseguir una mayoría cautelosa; término del que ya no hablan. Contaban con que a estas alturas Europa estuviese metida en un Brexit duro y en Cataluña hubiese protestas de mediana intensidad. El druida carlista de Waterloo diseñó sin embargo una desatada protesta en la calle que se le ha ido de las manos, como casi todo lo que hace.

Así que no se dan los supuestos imaginados por los gurús de La Moncloa. La Barcelona en llamas ha hecho bajar a los socialistas y su jefe se ha tenido que poner el traje intransigente. Por un rato no era ni federalista. Lejos quedan los tiempos en los que España era una nación de naciones y Cataluña una nación, lejano también el momento mediador para abordar la crisis. Casi volvemos a aquel otro tiempo en el que Sánchez opinaba que lo que pasó en septiembre y octubre de 2017 fue una rebelión. Y todo esto se resumía en una fea foto en todas las encuestas publicadas en las que el PSOE no arrancaba, Podemos resistía, PP y Vox se disparaban y Ciudadanos se hundía.

Tezanos ha retocado la foto y ha arreglado su aspecto. La da una subida espectacular a su jefe, frena en seco a PP y Vox, y salva lo suficiente a Podemos y Ciudadanos como para que tanto uno como otro completen una eventual mayoría en el Congreso con los socialistas. Ya puede parafrasear a Fernández Miranda y decir "estoy en condiciones de ofrecer a Pedro lo que me ha pedido".