Pemán, una víctima del odio

Coincidiendo con la cacicada surrealista del estadio, termino hoy esta trilogía de artículos sobre José María Pemán. La retirada de la lápida de Vassallo es un eslabón más de un odio feroz. La coalición de anticapitalistas y comunistas que gobierna en Cádiz no tolera las disidencias. Pemán nunca fue de izquierda, eso sí es verdad, sino un monárquico de derecha. Algunos franquistas lo consideraban un topo político en el régimen. Otros escritores que apoyaron a Franco alcanzaron después el perdón de la izquierda intolerante que pone y quita honores. Dionisio Ridruejo fue falangista acérrimo, soldado de la División Azul, y terminó como socialdemócrata y en la Plataforma Democrática con Felipe González. Camilo José Cela combatió en la guerra con las tropas de Franco, fue senador designado por el Rey en la Transición, y recibió el Premio Nobel en 1989 como el mejor exponente de la narrativa de la España democrática. Conversos del franquismo militan incluso en el PSOE.

El odio a Pemán se acentuó tras su muerte en 1981 por la inquina de muchos envidiosos. Centrándonos en lo gaditano, fue el gran patriarca y alma páter de la cultura de Cádiz. Casi todos, incluso Fernando Quiñones, crecieron al amparo de don José María, aunque después citaran a Borges y volaran por su cuenta. Por eso, no se entiende que si Cádiz quiere acoger el X Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025, su Ayuntamiento se dedique a putear al único gaditano que ha sido director de la Real Academia Española en dos ocasiones. No es casual que dejó de serlo en 1947, cuando Pemán se había posicionado al lado de Don Juan de Borbón para la restauración de la monarquía. Un intento que fracasó, y que buscaba que Franco no se perpetuara en la Jefatura del Estado y se hiciera entonces lo que se hizo 30 años después.

Siendo Pemán director de la Real Academia Española se publicó la XVI edición del Diccionario de la Lengua. Pemán viajó por países hispanoamericanos para defender nuestro idioma. Si quieren que Cádiz acoja un Congreso Internacional de la Lengua Española se debe valorar y recordar al Pemán académico. El Ayuntamiento debería ser más cauteloso y coherente. Aunque en 2025 no es seguro que Kichi siga siendo alcalde, a pesar de lo que diga la encuesta que le han cocinado al gusto.

Tampoco está de más recordar que José María Pemán fue enterrado en la cripta de la Catedral de Cádiz, junto a Manuel de Falla. Se consideraba a ambos como los dos grandes talentos de la cultura gaditana del siglo XX. Los dos eran católicos, por cierto, y también se ha utilizado en contra.