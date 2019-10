Ya es Navidad en Cádiz

La instalación del alumbrado de Navidad en Cádiz comenzó ayer, día de la Virgen del Rosario, fiesta local. Después criticarán a El Corte Inglés porque abre todos los domingos y festivos. Los operarios de la empresa Porgesa, en los próximos días, procederán a colocar en la ciudad 360 arcos luminosos, con hasta 21 motivos navideños, según una nota de prensa que difundió el Ayuntamiento. El objetivo es que esté a punto para las fechas señaladas, y no nos encontremos que el día de los Reyes Magos les queda poco para terminar el montaje. Nuestro alcalde Kichi se pasa o no llega. Le valoro sus buenas intenciones luminosas, pero empezar a montarlo el día del Rosario es prematuro.

Según lo que anuncian, el alumbrado navideño de este año estará mejor, aunque habrá que verlo para creerlo. En estos asuntos hay que aplicar los criterios de Santo Tomás y meter los dedos en las llagas, que no es lo mismo que en los ojos. Van a llenar las plazas gaditanas de letreros con inscripciones de Felices Fiestas. Supongo que será por darle un matiz laicista, en vez de poner Feliz Navidad, con todas las letras y un motivo del Niño Jesús. Se debe reconocer que Felices Fiestas sirve para todo el año, eso sí. Hay quien dice que Cádiz no tiene fiestas, pero raro es el día que no celebramos alguna.

Estamos en el principio del otoño. Cuando el padre Pascual Saturio me encargó el Pregón del Rosario en 2009, yo dije, entre otras cosas, que el otoño en Cádiz comienza cuando la Patrona va de recogida a Santo Domingo. Por cierto, en relación con los pregones del Rosario, abro paréntesis para apuntar que fue muy emotivo y personal el de este año, con Martín José García Sánchez, que enumeró sus vivencias y dejó mensajes de interés para quien corresponda. El santuario de la Patrona (que ojalá sea basílica, como el pregonero también dijo) se llenó. Respondió la gente, pero me pareció de vergüenza ajena que sólo acudieran dos concejales (ambos del PP) y cuatro hermanos mayores, cuando Martín José fue presidente del Consejo. En Cádiz, la representación oficial se entiende de un modo raro y chungo, pero forma parte de los cargos.

Vuelvo a las luces. Instalarlas antes de Tosantos es de locos, aunque la iluminación se inaugure después. "Navidad es Navidad", que diría el filósofo Vladimir Boskov. Tosantos es Tosantos. Y la Fiesta de la Patrona es el 7 de octubre. Todo tiene su tiempo para disfrutarlo. Cualquier año empezarán a montar el alumbrado navideño coincidiendo con el Trofeo Carranza. Si es que vuelven a organizar el Trofeo, o algo parecido.