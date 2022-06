Muere Fernando Domínguez Morales, empresario desde la niñez

Ha fallecido Don Fernando Domínguez Morales, un entrañable amigo desde hace 60 años, cuando me encontré con él en el Bar Aranegas en Ubrique. Durante este largo periodo, he tenido el privilegio de compartir muchas vivencias con él, por lo que me siento obligado a escribir unas líneas en recuerdo de su bonhomía y especial personalidad. Antes de seguir adelante deseo, por ser necesario, hacer alusión a un pasaje de su autobiografía, que cita así: “...Con 15 años descubrí Ubrique y, hasta la mayoría de edad, continué ganándome la vida como camarero...”.

No es, en absoluto, fácil leer como relataba Fernando su juventud durante la postguerra civil española, pero que es clarificador sobre la madurez de aquel joven obligado, por el mor de las circunstancias, a hacerse un hombre antes de tiempo. No viene al caso, por ser sobradamente conocido, relatar los innumerables proyectos hechos realidad a lo largo de su vasta vida. Quiero destacar, cuando en 1987, funda Dimopel, después de cuarenta años luchando por su supervivencia. He tenido la suerte de haber conocido a Fernando en su doble concepto, en lo personal y en lo profesional. En ambos hemos compartido los mismos objetivos, hacer de Ubrique, el Centro Internacional de la Marroquinería. Objetivo que también hizo suyo a través de Dimopel. Con este fin, dado que yo era mayor que él, le pude transmitir mi experiencia en dicho proyecto, que hace algún tiempo es una realidad incuestionable

Fernando era, y será siempre, un empresario de verdad, su actitud para obrar el bien, respetando la justicia social, y su humildad fueron pilares firmes que presidieron todos sus actos.Me queda por resaltar su vida familiar, que encontró con su compañera y esposa Isabel, la que siempre estuvo a su lado, entregando todo lo mejor que puede dar una buena esposa, así como sus dos maravillosas hijas, Susana y Laura que han sido el orgullo de su padre. De las tres recibió todo el amor, admiración, alegría y felicidad.Fernando siempre te recordaremos como eres!