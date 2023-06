Se me abrieron los ojos como platos, que se dice. En la Diputación de Cádiz Partido Popular y Partido Socialista han obtenido 14 diputados cada uno. El partido de Juan Franco, La Línea 100x100, el alcalde más votado de España, o de los más votados, ha obtenido los otros dos diputados que completan la representación de todo la provincia. Está claro, pues, que el nuevo presidente lo elegirá La Línea de la Concepción. Una ciudad mediana de la provincia cuenta con ese enorme poder gracias a las matemáticas surgidas de las últimas municipales. Pero no me abrieron los ojos esto que digo sino el análisis o profecía que me hizo F.: el nuevo presidente será del PP. Porque -atención- lo que le pueda dar el PSOE por la Diputación será igual o casi igual a lo que le ofrezca el PP, pero en Sevilla gobierna un gobierno del PP, y puede que gobierne en Madrid a partir de julio otro gobierno popular. Lo que busca el alcalde linense, está en esa parte de la negociación: Madrid y Sevilla. A partir de esta cota puede que tenga razón F., entre Sevilla y Madrid están algunas de las aspiraciones de este intrépido político surgido de una ciudad con muchos problemas de todo tipo, situada en una frontera desigual y titular de periódico muchas veces por el desempleo, el contrabando y la cercanía de Gibraltar. Mas nos encontramos con una anomalía democrática, otra, como la posibilidad de fijar la fecha de las nuevas elecciones el 23 de julio. Lo que no deja de ser una manipulación para que la gente no vaya a votar y sea menor, por la participación, el alud de votos contra Pedro Sánchez que, con probabilidad, le haya dicho al oído el arúspice de cámara de Pedro Sánchez, el señor Tezanos. A 40 grados la gente no quiere salir y si está en la playa o en la montaña no quiere volver al colegio donde siempre vota. Es como esto otro que va a pasar en la Diputación de Cádiz, este ande yo caliente, ríase la gente; este cuando seas yunque, aguanta; cuando seas martillo, golpea. Y La Línea tiene un martillo pilón, lo más grande. Vamos, la fuerza suficiente para dar la presidencia de la institución provincial a un diputado socialista o a uno popular. A cambio de lo que se llama una negociación que es un extorsión en toda regla, un abuso que dejarán con mucho menos del reparto a los pueblos otros. Es, en escala, lo que vienen haciendo las minorías nacionalistas, vendiendo sus votos a los partidos para la ocupación de la Moncloa. Modelos de negociación, le llaman.