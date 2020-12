Se acerca la Navidad y su mensaje de paz a los hombres de buena voluntad no parece que pueda cumplirse, en esta ocasión, de forma satisfactoria. No sólo por la pandemia del Covid-19, con sus cifras aterradoras de 1.751.884 contagiados y de 48.013 fallecidos. Y no somos los españoles a los que nos va peor, porque a otros, como los suecos, les ha ido mucho peor, hasta el punto de que se escribe que Suecia fracasó ante el Covid, y aún peor les va en Londres, que está al nivel máximo de confinamientos, con la aparición en el sur de Inglaterra de una nueva variante del virus que ha obligado a cerrar bares restaurantes y pubs. Aquí en Andalucía, sin decretarse el cierre, como en Londres, sólo con un horario reducido, la hostelería se queja, con lo que cumplen con que su sindicato Horeca, merezca ser llamado Lloreca, como les bautizó el compañero en estas páginas, Fernando Santiago.

Tampoco se acomoda a ese mensaje navideño la ofensiva del Gobierno de sacar adelante sus proyectos más polémicos y acorralar al PP. Así que de la mano PSOE y Unidas Podemos se proponen impulsar las leyes de eutanasia, educación, reforma del Poder Judicial y la investigación del caso Kitchen, y todo esto bajo el enunciado de seguir una hoja de ruta "progresista, verde, feminista, que se dirija a la mayor cohesión social". Sin embargo, la transparencia del Gobierno socialcomunista ha dejado mucho que desear, porque el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que vela por el cumplimiento del deber de informar, les ha condenado a suministrar información sobre puntos preguntados respecto a la gestión de la pandemia, porque ha habido 21.309 más infectados el último fin de semana. Todas las precauciones que usted adopte estos días de Navidad tendrán su recompensa. No las descuide, aunque a usted le parezcan inútiles y absurdas. Cúmplalas, pensado que ya ha celebrado muchas fiestas navideñas y que cumpliéndolas, podrá celebrar más en el futuro.

El PP de Andalucía, Cs y Vox han recibido el aguinaldo de una buena encuesta que ha realizado la Junta de Andalucía. Al PP le da como ganador de las elecciones y, sumados sus escaños presuntos a los de Cs y Vox, supera con creces la mayoría absoluta. Es un buen premio al Gobierno "sensato" de Juanma Moreno.