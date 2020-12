Gibraltar II

A las doce de la noche del 31 de diciembre, el Reino Unido quedará definitivamente fuera de la Unión Europea. Quedan pues horas para solucionar el problema de Gibraltar, que se ha dejado para lo último, como si no importara. Pero sí que importa, por lo menos a España, hasta el punto de que la ministra de Asuntos Exteriores ha dicho que está dispuesta a levantar la verja para facilitar la libre circulación de personas con Gibraltar, pero que si no hay acuerdo será el único lugar donde se aplique un Brexit duro. Y es que el Peñón está expresamente excluido del pacto al que Bruselas y Londres llegaron el día 24 para regular las relaciones, que a partir del próximo 1 enero, mantendrá la Unión Europea con su antiguo miembro. Por tanto el encaje de Gibraltar en Europa dependerá del resultado de las negociaciones que España y el Reino Unido mantienen desde el mes de junio. Los buenos propósitos de nuestra ministra han quedado bien patentes. Por el contrario, a los gibraltareños no se les aplicarán los beneficios personales que el acuerdo del Brexit reconoce a los británicos, porque el Peñón queda fuera del espacio aéreo europeo y sus habitantes no podrán acceder a la seguridad social española y necesitarán el reconocimiento de su permiso de circulación.

Ésta es la información que extraigo del periódico El País, que aclara que no existen prórrogas, porque fue Boris Johnson quien puso el 31 de diciembre como fecha límite. Parece que el mayor desacuerdo consiste en la presencia de la policía española en el aeropuerto de Gibraltar.

No parece que Gran Bretaña se haya ocupado mucho de los llanitos, porque la palabra Gibraltar solo aparece una vez en el acuerdo firmado con la UE y esto para decir que este acuerdo no se aplicará en la colonias ni tendrá efecto en su territorio. España será la responsable de que en Gibraltar se cumplan las normas del espacio Schengen, porque Inglaterra no está en la UE, ni tampoco Gibraltar, porque no es un Estado. Los británicos, para entrar en Gibraltar, necesitarán pasaporte. No así los españoles, y los llanitos podrán viajar por todos los países de la Unión Europea y los trabajadores españoles entraran en Gibraltar con su DNI. No conozco, cuando escribo, las medidas que acuerde el Consejo de Ministros, en su última sesión de este año.