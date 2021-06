Francia da una autoritaria imagen de invencible

Inmersos ya en la segunda jornada, van aclarándose cuestiones y a falta de conclusiones más argumentadas he de decir que veo a Francia como la selección que mejores fundamentos ha puesto en escena. Ya sé que son prematuras las apuestas, pero veo tan solvente al combinado galo, tan sólido en sus conceptos de poner sobre la mesa un imponente poderío físico y que se une a la indudable calidad de sus hombres de ataque.

En el primer choque de trenes pudo verse con nitidez cómo el combinado bleu tiene todas las cartas para hacerse con la banca. Alemania fue incapaz de inquietar mínimamente a Lloris y sólo la influencia del VAR evitó una derrota ciertamente sonrojante del Mannschaft. Dos goles anulados por esos fuera de juego que el artilugio decide por el bigote de una gamba evitó que Neuer y la compaña fuesen humillados en su propia casa, en el redil del omnipotente Bayern.

Fue un espectáculo cómo Kanté y Pogba se merendaron a la sala de mandos teutona. Y es que si la globalización tiene sus aspectos positivos, no cabe la menor duda de que el fútbol francés ha sido el gran beneficiado. El músculo que tiene la selección gala es inasumible por ninguna otra y si, además, cuenta con genios como Benzema y Mbappé arriba, a ver quién le tose. Pasó que en un choque entre los dos últimos campeones del mundo la cosa quedó meridianamente clara.

Además cuenta al mando de las operaciones a un resultadista que no arriesga un adarme en sus dibujos. Con Didier Deschamps, los experimentos sólo son admitidos con gaseosa, que a ver quién es el guapo que osa dejar su posición inerme. Ya sé que esto no ha hecho más que empezar, pero me cuesta pensar que Francia vaya a correr riesgo alguno para alzarse con el santo y la limosna. Que Alemania no te haga una sola ocasión en rodeo propio es para creer en la grandeur.