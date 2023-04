Supongo que podré decir que me producen bochorno esas imágenes de legionarios portando cristos al son de himnos militares y hasta el nacional. Se puede reaccionar ante lo que digo y considerarlo como enemigo del pueblo, la patria y las tradiciones, se puede, aunque no lo considero enemigo más que de la violencia en todas sus formas. Y no es nostalgia, creo que es actualidad.

Vaya por delante que para mí la Cultura sólo tiene sentido si es análisis crítico, lo otro es soporte folklorista de una sociedad, necesario, todo es necesario en un sistema complejo, pero no Cultura. Nunca entenderé no que haya quien disfrute con eso, sino quien lo considere "conocimiento" en algún sentido, es sólo un humor emanado en la distribución de los poderes, nada más, y nada menos.

Un ejército democrático no puede tener fe ni relación con ella, el soldado sí, la generala puede ser lo que desee y crea... en su fuero privado. Esto no es un ataque a la religión, no pongo en duda el silencioso heroísmo de las misiones de fe; vuelvo a insistir en que la democracia se caracteriza por garantizar el derecho a creer, privado, o no.

Por una cuestión de convivencia democrática: vincular la simbología trascedentalista al terreno de las armas es muy útil para los imperios y dictaduras, el origen del cristianismo tiene ahí su clave histórica, Constantino lo supo ver e inventó gran parte del mismo (auxiliado por su arqueóloga madre), pero cuando lo público y la fe se unen generamos una especie de himen intocable (y empleo la expresión con toda su carga semántica histórica) que hace saltar contra quien lo pretenda profanar.

Todos somos muy santos y demócratas, pero ¿qué ocurriría ahora mismo si un partido prohibiera, como debe ser, cualquier tipo de manifestación religiosa a las instituciones públicas? ¿Asistiríamos a un debate racional o a la elevación de quienes considerarían vulnerados sus ancestrales valores más íntimos y por tanto justificada la defensa propia? La demagogia de los dos bandos estaría servida, el enfrentamiento, y pasaría por libertad lo que no es más que imposición de la sinrazón y la fe moralista más cerrada, ¿les suena? La democracia debe fundamentarse en racionalismo compartido y respeto a la Ley, ninguna institución pública puede tener vínculos con creencias, ni Sanidad, ni Educación, no digamos el Ejército, la Policía o la Guardia Civil, su expresión debería ser sancionada llegando incluso a la expulsión de esos ámbitos, y se debe hacer precisamente por generar una convivencia donde cada cual pueda pensar libremente. Cuidado.