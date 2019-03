La Copa a partido único, a punto de reaparecer

Como un mantra que reaparece cíclicamente ha surgido la posibilidad más que posible de que la Copa del Rey se juegue a partido único. Y como la idea proviene de quien organiza dicha competición, la Real Federación Española de Fútbol, rápidamente ha surgido la voz de LaLiga para poner en cuarentena la bondad de la cosa. Y ciertamente, los razonamientos de su portavoz, Javier Tebas, me parecen más que razonables.

Ha dicho Tebas que, indiscutiblemente, la Copa a partido único ganaría en emoción, pero perdería valor. Está claro, añadió, que "si en un Mundial, Islas Feroe derrota a Francia, la competición quedaría devaluada". No le falta razón al letrado oscense, sobre todo cuando ya se comprobó en su día que el partido único no es la panacea por mucho entusiasmo que despierte la eliminación del poderoso, algo que se multiplica cuando todo se libra en el campo del más débil.

El aspecto más positivo que acarrearía esta medida sería que el calendario quedaría aliviado, pero tampoco es cuestión de lanzar las campanas al vuelo. En el momento que quedasen fechas libres ya se encargaría el mandarinato de buscarles acomodo, con lo que sería como hacer pan con unas tortas. Todo hace indicar que la Copa a partido único se encuentra a la vuelta de la esquina. La Federación manda y si a a LaLiga no le gusta, seguro que ya la tenemos en todo lo alto.

Viví grandes barquinazos de equipos de Primera en campos de polvareda, pero eso no contribuyó a que la competición ganase en interés. Particularmente, creo que el torneo del K.O. sube el prestigio según el cartel de supervivientes. Con lo del partido único, años hubo en que grandes cayeron como moscas y eso no suele ser atractivo. Ya se llevó a efecto y las consecuencias no llevaron la Copa a esa Arcadia feliz que suena más a mantra que a un encuentro con la realidad.