Los conflictos entre cofradías, fuente de discusiones, incluso de pleitos, han sido muy frecuentes en Sevilla. Usted mismo puede comprobarlo si acude a internet, donde se reflejan obras de estudiosos que dan cuenta de estos litigios, que habitualmente se producían por sus precedencias, en razón a la antigüedad y por privilegios recibidos. El más famoso, por la importancia de los litigantes quizás sea el que enfrentó a las cofradías de la Macarena y del Gran Poder resuelto por la concordia del Cardenal Spínola, sin que pueda dejar de mencionarse el de la cofradía del Calvario y la Esperanza de Triana. Afortunadamente, en Cádiz no se han dado estos conflictos entre cofradías, quizás por su menor trascendencia social.

El único conflicto que pudiera suscitarse sería entre las dos manifestaciones populares y religiosas que tienen más partidarios en Cádiz, como son la Semana Santa y el Carnaval y, sin embargo, no se ha producido. Y eso que empezaron los del carnaval con aquellos "tontos de capirote", que no dejaban ninguna duda de a quién se referían, pero no llegó la sangre al río y ni siquiera hubo peleas ni menos, pleitos. Este pacifismo, hoy tan de moda, yo lo atribuyo al carácter gaditano que ha tenido 3.000 años de antigüedad para formarse. No en balde, aquí hubo fenicios, árabes, griegos y romanos que nos legaron un carácter tranquilo y si lo prefieren, como ahora se dice, un tanto "pasota". La cofradía del Perdón y el coro de Carnaval, denominado Tres Cruces, acaban de dar un buen ejemplo de ello, porque este coro había elegido como nombre para el concurso del próximo carnaval "Carrera oficial" y lo ilustraba con un logotipo, más sencillo, pero prácticamente idéntico al escudo de la cofradía del Perdón, porque aparecían las tres cruces enmarcadas en ramos. Demasiadas coincidencias. La cofradía ha manifestado su protesta de forma modélica, a través de su hermano mayor Manuel Garrido, calificando, simplemente, de desafortunada la iniciativa, porque para los 800 hermanos de la cofradía esta es una forma de ser y vivir su religiosidad. Por su parte, los responsables del coro, los señores Procopio y García han mostrado su disposición a rectificar y cambiar la ilustración elegida. En una información anterior, habían alegado que el logotipo de la cofradía no estaba registrado, con lo que a las cofradías se les puede plantear si para conservar sus escudos protegidos por la Ley, deberían registrarlo.

Hay que felicitarse por el espíritu de concordia que han mostrado estos Sres.de las Cofradías y del Carnaval. Pero estos no deben olvidar que los límites del humor existen y que el más aceptado es el de la gracia.