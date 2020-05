Cogestionar el caos

Es difícil derrotar al coronavirus con los políticos de la nueva política. En el plan de la desescalada se está viendo. El Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos mantiene una pésima gestión sanitaria y económica, con errores garrafales, asesorados por misteriosos científicos (o eso dicen) que los han equivocado. Pero en la oposición se han visto carencias graves. El PP ha cometido esta semana dos errores de bulto, con los que Pablo Casado (en el estado de alarma) e Isabel Díaz Ayuso (en la desescalada) le han dado balones de oxígeno a un Gobierno de chichinabo. Mientras que Inés Arrimadas en Ciudadanos, por jugar a las dos barajas, ha dejado a su partido más roto, al borde de UPyD (y con el patinazo de Aguado en Madrid). Por su parte, Vox sigue en una línea ultramontana, con propuestas como convocar manifestaciones en automóviles.

Así que la alternativa al caos tampoco se define. ¡Y mira que se lo han puesto fácil! Pero de torpes están llenas las casas, y con asesores como para hacerse el harakiri. Entre las torpezas, la más flagrante es la de Isabel Díaz Ayuso. Esta semana ha conseguido que Pablo Iglesias lave su imagen. Con esa habilidad que tiene el vicepresidente para presumir de lo que le conviene y esconderse en lo malo, ha considerado una insensatez la propuesta de Madrid para pasar a la fase 1. Y tenía razón.

En Madrid han muerto 8.552 personas por coronavirus y sigue siendo la comunidad (o provincia-región) con más fallecidos diarios junto a Cataluña. En Madrid ha dimitido la directora general de Salud, Yolanda Fuentes, en disconformidad con la petición de pasar a la fase 1. La propia Díaz Ayuso se mostró contraria por la mañana. Rectificó después, cuando la presionaron su vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y los lobbies madrileños, deseosos de abrir sus negocios. Al final (sin estar en principio de acuerdo), Ayuso es la que ha quedado como mala.

El caos también era eso. Y el Gobierno suma y sigue. Para no dejar solos en la estacada de la fase 0 a Madrid, parte de Cataluña y las Castillas, han subido el listón. Media España sí y media no. Y han fastidiado a dos provincias de Andalucía. ¿Cogestión? ¿O congestión? La propuesta de Andalucía era por distritos, y la restricción no incluía a las provincias de Granada y Málaga completas. Hay pueblos de la Axarquía, sierra de Ronda, la Alpujarra, el norte o la costa granadina sin casos de contagios, que son tratados igual que Madrid. En esas manos estamos, de esa locura dependemos.