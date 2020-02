Carnaval y fútbol

En Cádiz tenemos las tres C (Carnaval, Cofradías y Cádiz CF) con sus partidarios y detractores, que por lo común suelen ser los mismos. Tanto para bien como para mal. Sin embargo, aunque tu primo Pepe puede cantar en un coro o una comparsa, salir de penitente o cargador, y formar parte de una peña de fondo sur o ser abonado de tribuna, hay una cuestión interesante a valorar: son tres mundos paralelos. Cada uno va por su lado. Cuando se mezclan, surgen problemas. Y no lo digo por la polémica con una chirigota, que recuerda demasiado a 'Los tontos de capirotes', de Javier Osuna, que salió en 1986 (han pasado 34 años de eso, fue el año del cajonazo a 'Los cubatas'), sino porque hasta el alcalde Kichi se ha metido en otra bulla: el Sporting de Gijón-Cádiz será televisado el viernes 21, mientras se celebra la final del Falla.

Y será televisado en abierto, por Gol TV, por lo que influirá en las audiencias de las dos primeras horas. Es decir, que la retransmisión de Canal Sur, después de toda la polémica surgida, tropieza con el inconveniente de que en el prime-time (de 21:00 a 23:00 horas, aproximadamente) el telespectador gaditano debe elegir entre susto o muerte: entre la final del Carnaval o un partido importante para el Cádiz CF. Se puede zapear, claro que sí, pero no es lo mismo.

A resultas de lo cual, Kichi, en su cuenta de Facebook, criticó directamente a Javier Tebas, al que acusó de que no le gusta el Carnaval, "ni nada que suene a libertad". Tebas es aragonés de Huesca, de donde creo que nunca ha venido una comparsa, y se ha proclamado alguna vez como simpatizante de Vox. Se entiende que Kichi no lo vea como uno de los suyos. Pero, en este caso, la culpa es de Gol TV, que ha elegido ese partido entre Sporting de Gijón y Cádiz, para televisarlo en abierto. El Cádiz no podía oponerse, porque juega fuera.

Sin embargo, Manuel Vizcaíno ha impedido otro problema añadido: querían que el partido Cádiz-Almería se disputara en Carranza el día 1 de marzo, que es el domingo de Piñata. Finalmente, se adelantará al sábado bisiesto, el 29 de febrero. Volvemos a comprobar que la mezcla del Carnaval con el Cádiz es difícil, como pasa con todo lo referido a las tres C, que necesitan autonomía una de otra. Cada C por su lado, por no joder, en el peor sentido de la palabra.

En la noche del viernes 21, el buen gadita se encontrará con un dilema a la hora de elegir. Si bien es verídico que final del Carnaval sólo hay una, y que en la Liga Smartbank disputan 42 jornadas. Pero el Cádiz es el líder, y pelea por el ascenso..