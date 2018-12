El PSOE ha comenzado a realizar una autocrítica de plastilina: según la versión de Susana Díaz, la culpa ha sido de la política catalana de Pedro Sánchez y de unos casos de corrupción que no tuvieron nada que ver con ella. Ya digo, algo de mentirijillas. El independentismo catalán, la inepta actuación del Gobierno de Rajoy ante el referéndum del 1-O y el oportunismo de Pedro Sánchez para aliarse con los separatistas irredentos están detrás del crecimiento de Vox, que le ha quitado votos al PP, pero también a Cs. Pero eso no explica la debacle de los socialistas. El Gobierno de Susana Díaz estaba muy mal valorado en los sondeos, ella casi también y, sobre todo, había una voluntad de cambio enorme, cambio al que aspiraban los votantes de Vox, del PP, de Cs, de Adelante Andalucía y los 400.000 abstencionistas, supuestamente, socialistas. Es decir, una inmensa mayoría de andaluces. Por eso ha caído el PSOE: porque el relevo que puso en marcha Manuel Chaves ha ido a trompicones. Javier Arenas le ganó a Griñán en 2012; Susana Díaz no pudo mejorar el apoyo de su antecesor en 2015, y finalmente en 2018 ha bajado hasta los 33 escaños, sin ser capaz de buscarse aliados duraderos. Otro enorme error, sacrificó a IU y no se creyó el adiós de Cs. Pero hay algo que le honra: el PP ni se plantea la autocrítica, Juanma Moreno se cree el Campeón, y ahí sigue, entre las nubes.