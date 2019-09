Campamentos urbanos

Cada vez es más notable el número de personas en Cádiz capital que ocupan el primer espacio que encuentran a su alcance, no ya para pasar la noche, sino para instalarse hasta no se sabe cuándo, con todo tipo de enseres. De un tiempo a esta parte, ya casi no cabe un alfiler en las bóvedas de las Puertas de Tierra. Y también son muchas las personas sin hogar que han buscado refugio en la pérgola de Santa Bárbara y en el inacabado Teatro Pemán. La falta de respuesta de Servicios Sociales con los más necesitados parece evidente. Tanto es así, que estas personas reciben más atención de las ONGs que del Ayuntamiento.