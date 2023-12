En esta ciudad y en esta provincia los problemas de infraestructuras y obras públicas son eternos. Hay varios clásicos. Uno de los más recurrentes es la alta velocidad ferroviaria. Al llegar el AVE a Asturias, vuelve a la actualidad el AVE de Cádiz, que no existe, aunque el Ministerio de Transportes lo incluya en el mapa ferroviario por la cara. Tanto el PSOE como el PP han capeado el asunto como han podido. Teófila Martínez advirtió, en tiempos de Rajoy, que a Cádiz llegaría la “velocidad alta”, que resultó no ser lo mismo que la “alta velocidad”. Antes, Manuel Chaves, siendo presidente de la Junta, afirmó en un Foro Joly, celebrado en el Palacio de Congresos en 2008, que el AVE a Cádiz sería inaugurado en breve por el presidente Zapatero. Y, entre el general jolgorio, dijo que tardaría tres horas y once minutos desde Cádiz a Madrid.

En el documentado informe que ha publicado José Antonio Hidalgo en este Diario, se explicaban con detalle los motivos por los que Cádiz no dispone de alta velocidad. Se pueden resumir en tres cuestiones. Una: no es posible por el ancho de vía. Dos: no es posible por los trenes que circulan, ya que los de alta velocidad no pueden llegar a Cádiz. Y tres: no puede existir alta velocidad porque es prácticamente imposible para un tren con paradas en Jerez, El Puerto, San Fernando y Cádiz. Es decir, cuatro veces en menos de 50 kilómetros.

Se puede ver que existe un problema técnico, y que Cádiz está mal tratada por el Gobierno de Pedro Sánchez, como por los anteriores del PSOE y del PP. Puesto que los trenes nuevos de Avril, que acortarían la duración, van a utilizarse en rutas del norte de España. Dándose por supuesto que en el sur no hacen falta, ya que el AVE de Renfe, así como los trenes de Iryo y Ouigo, pueden llegar hasta Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada, las cuatro ciudades de Andalusian Soul.

En aquel Foro Joly de 2008, al ser preguntado Chaves por las paradas, aventuró que quizás algunos de los trenes del AVE, aunque no todos, podrían parar sólo en dos de las cuatro estaciones de la provincia (se supone que Jerez y Cádiz). Es cierto que algunos trenes AVE de Sevilla a Madrid van directos y no paran en Córdoba, Puertollano y Ciudad Real. Tampoco llega el AVE a Dos Hermanas, municipio sevillano con más de 100.000 habitantes, que está a similar distancia de la capital que Cádiz y San Fernando.

Las cuatro paradas son consecuencia de la población dispersa en la Bahía. Y con cuatro paradas próximas es inviable la alta velocidad. La gente debe asumir que el AVE no es como los trenes de cercanías.