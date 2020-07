Buenas noticias para Cádiz

No solo es el ascenso a Primera División del equipo de fútbol de la ciudad la buena noticia a consignar, aunque se empañara por sus resultados en los últimos partidos. No sirve de consuelo que esos malos resultados puedan ser preludio de lo que les espera en Primera División, porque a perder no se acostumbra nadie. Hay que confiar que Cervera, con su cargo renovado, inyecte moral a sus discípulos. ¡qué recuerde como se ganaron tres partidos seguidos, frente a equipos punteros en la otra ocasión a la que me referí!. Nada menos, Real Madrid, Barcelona F.C y Real Sociedad de San Sebastián

Las buenas noticias que acompañan al ascenso, son las que nos cuenta este Diario de Cádiz. Así, Joaquín Benítez relata que las nuevas líneas de contenedores, ponen al Puerto de Cádiz en el top 10. Se han superado los altibajos del año pasado, en los que si bajaron los contenedores, la pérdida se compensaba con los tráficos de Cabezuelas, o si se registraba algún descenso en el "roro" con Canarias, este se compensaba con un aumento de los contenedores. Bonito slogan el que construye el informante: "La estabilidad es lo que está convirtiendo al Puerto de Cádiz en un muelle en el que creen los clientes y las navieras". Tampoco es mala noticia la que venía en el Diario del día23: la entrega de la primera corbeta a Arabia Saudita. Sabemos por experiencia los viejos de Cádiz, que desde Astilleros es donde viene la riqueza y el progreso de la ciudad y sabemos también que por su posición privilegiada, despierta muchos rencores y envidias. El historiador Adolfo de Castro, en "Noticias poco conocidas de la Historia de Cádiz", que seleccionan Ravina y Fernandez Tirado, nos relata en su integridad, que yo resumo, el poema que dedica a Cádiz Francisco de Bances y Cándamo, discípulo de Calderon de la Barca, que dice, entre otras lindezas "teatro de usureros y ladrones, bolsa en que Satanás mete los dedos //cobarde plebe balandrona, altiva//nobleza adulterada y jactanciosa// no tuvo aquí aventuras don Quijote// porque aquí es solamente caballero don Codicia, don Fardo y don Dinero…".

¿Será nuestro denostado Levante el que nos libra de las infecciones del Covid-19? Hasta ahora, toco madera y me santiguo, estamos libres de infecciones y esperamos que así se siga. Como es mi última crónica antes de las vacaciones del mes de agosto, para los articulistas de opinión, según las normas del Editor, les deseo que estas sean felices y que volvamos a encontrarnos en el mes de septiembre con las fuerzas renovadas.