Ay qué casualidad

La actualidad conspira contra los capillitas, pasan tantas cosas que no estamos en lo importante. Por un lado la invasión de Ucrania por Putin y todas sus consecuencias: los refugiados, las caravanas a la frontera, las entidades que recogen enseres y alimentos, los que se parten la camisa para ver quién es más solidario, los misiles hipersónicos, la OTAN, el envío de armamento a Ucrania, el cerco a Mariúpol, todo el mundo conoce a alguien que tiene un vecino que conoce a una ucraniana y sabe de buena tinta que en Kiev se ha acabado el aceite de girasol. Por otro lado el desabastecimiento: los camioneros se han empeñado en que no haya en los supermercados papel higiénico, que no haya leche ni coca cola, eso que llaman "los lineales" completamente vacíos, la gente haciendo acopio como si ya hubiera estallado la tercera guerra mundial, las pescaderías sin género, LLORECA, en cambio ¡oh sorpresa! dice que los suyos tienen material suficiente. Por si fuera poco al gobierno no se le ocurre otra cosa que cambiar de postura con el Sáhara. Así no se puede llevar adelante una cuaresma como dios manda: no sabemos qué opina la tertulia Al Palo ni El Último Tramo. Desconocemos quién es el pregonero ( creo que es una mujer), no nos hemos enterado si le han regalado ya la jarra, las tapas y el resto de obsequios que obsequian a los pregoneros, no sabemos si hay programación especial de Onda Cádiz o de 7TV con ese aire tenebrista que caracteriza a los programas cofrades desde los tiempos de Justo Mata . No se sabe si el conflicto entre talibanes y sevillitas sigue abierto o se ha conseguido un corredor humanitario para que puedan escapar a Triana los seguidos del movimiento de nuestra Madre y Maestra . Nos estamos perdiendo las cosas importantes. Encima en la ciudad estamos preocupados por el futuro de José Vicente Barcia y Alba del Campo. Tampoco sabemos los auténticos motivos por los que el alcalde rechazó ser presidente de la Tercera República Española, secretario general de la ONU o presidente de la IV Internacional, esos puestos fastuosos que según Barcia le ofrecieron y el propio González rechazó por amor a Cádiz, estamos ansiosos por saber qué cargos eran, atentos a Jorge Javier. En esta desazón en la que vivimos no le hemos prestado atención tampoco al concursito de carnaval que le han dejado a La Vieja del Visillo para que no se fatigue , que está malita, lo más dos o tres agrupaciones al día . Entre unas cosas y otras nadie ha echado la cuenta del dinero que se van a gastar las cofradías en cirios, flores y bandas de música que podrían ir destinados a la ayuda a los ucranianos. No estamos en lo que tenemos que estar, tanto incienso y nosotros pensando en Kiev.