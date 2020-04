Andalucía no es Madrid

En esta crisis del coronavirus se sigue gestionando tarde y mal, diga lo que diga Pedro Sánchez para intentar blanquear los errores de su Gobierno. Uno de los fallos que siguen cometiendo es tratar a todas las comunidades autónomas por igual. Lo siento por los centralistas, pero en esta crisis se ha demostrado que el Estado de las Autonomías es mejor (o menos malo) que la España unitaria. Los problemas de Andalucía se gestionan mejor desde aquí que desde Madrid. Y, cuando han unificado el mando, ha sido peor, porque han extendido los errores por toda España. La cosa ha llegado a un punto en que Quim Torra tiene razón en algunas de sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

No se puede tratar a toda España por igual. Tampoco se trata a toda Europa por igual. En los telediarios de la televisión oficial se muestra lo que interesa: a los países que están como España o peor. Los que están mucho mejor (que los hay) apenas salen, no sea que la gente vea lo que de verdad está pasando. En Austria, Dinamarca y la República Checa, por ejemplo, están recuperando la normalidad. En otros países permiten pasear y correr en ciertos horarios, salir con los niños a dar una vueltecita y cosas así.

En España no, por supuesto. La única solución es seguir encerrados. Es el modelo chaparrón: te quedas en casa hasta que escampe. ¿Por qué? Porque no hay paraguas. Sin embargo, no es igual cuando cae una tromba de agua que cuando llovizna. Y esta es la situación: todas las regiones no están igual, pero se trata a todas como si fueran Madrid, donde hay 96 muertos por cada 100.000 habitantes. En Andalucía son 10 muertos por 100.000 habitantes (casi la décima parte que en Madrid). Y en Canarias, tras quedarse cerrada, sólo hay 5 muertos por cada 100.000 habitantes.

Si se fijan en el mapa de la tasa de mortalidad, verán que es como un terremoto. El epicentro está en Madrid. Cuanto más cerca de Madrid (las dos Castillas, La Rioja, Extremadura) más gravedad tiene. Hay otros focos en Cataluña, con 46 muertos, y País Vasco con 38 (aunque es menos de la mitad que Madrid y menos que las dos Castillas). Pero cuanto más lejos de Madrid, menos muertos.

Ese terremoto fue provocado por un error terrible: no aislar Madrid desde el 1 de marzo. A consecuencia de eso, se propagó. Y lo peor es que lo seguimos pagando en Andalucía, arruinando sectores que seguirán cerrados hasta que escampe en Madrid. La situación andaluza no es igual, pero son incapaces de asumir la realidad, porque no les interesa políticamente.