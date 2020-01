La gente ya está frotándose las manos, ante lo que se les viene encima. Ahora empieza lo bueno de verdad. También se frotan los bolsillos, por si queda algo para las rebajas de la cuesta de enero. Ya no saben qué hacer para fastidiarnos, pero el Carnaval existe y puede con todo. Algunos maliciosos dicen que el partido de Kichi se debería denominar Carnaval Existe, y así su programa de gobierno encajaría a la perfección. Hay una parte de la gente (poca, eso sí) que es muy retorcida y le está buscando los tres pies al gatopardo. Al llegar estas fechas, una vez que pasaron los Reyes Magos con su cabalgata de famosos monarcas, han empezado las conjunciones astrales más enrevesadas.

Y no lo digo por Frankenstein existe y es vecino de Teruel, sino porque otra vez están montando una guerra mundial para fastidiar el Carnaval. De vez en cuando pasa lo mismo. Trump y el ayatolá Jamenei se han puesto manos a la obra. Es la visión circular de la historia, que planteó Nietzsche con su Zaratustra, y que había sido formulada mucho antes por los estoicos. Zaratustra tenía nombre de cuartetero, pero nunca salió con el Peña y el Masa. El Gómez acertó con su genial estribillo. Y ahí lo tenemos: de pronto el eterno retorno, la gente no respeta ni que estamos en Carnaval. En el Congreso de los Diputados los imitan, ya incluso enseñando cartelitos, y no les sale bien. Algunos diputados han leído a Nietzsche, pero la mayoría no. A otros les gusta más Karl Marx, filósofo al que tampoco han leído.

La filosofía del Carnaval pasa por las letras. Aquí se inventó el pelotazo. Este año echamos en falta la Pestiñada, la Erizada, la Ostionada… Hacienda le quiere meter mano a todas nuestras tradiciones. A las sillas y palcos, a los festejos gastronómicos… Euro que vuela, a la cazuela. Hacienda también sube su cuesta de enero y ahora está francamente mal, en el umbral de la pobreza. Pero las fiestas gastronómicas de este año por poco se juntan con la Cuaresma. La Pestiñada será el 8 de febrero, cuando ya han terminado las preliminares del concurso, que se desarrollarán (para contento del turismo andaluz) desde el 20 de enero al 6 de febrero. Organizarán una Pestiñada y una Erizada con sabor a cuartos; y la Ostionada y la Mejillonada, el 16 de febrero, el día que empiezan las semifinales.

¿A dónde vamos a parar? Sólo falta que algunos capillitas inventen la Torrijada benéfica, con sus cornetas y tambores, en las plazas de San Juan de Dios y la Catedral. Ya se piensa en lo que interesa, y todo lo demás sólo sirve para fastidiar y enredar.