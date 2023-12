El AVE que no se ve

Incluir a Cádiz en la red de alta velocidad ferroviaria indica que hay directivos del Ministerio de Transporte que no han viajado a la provincia en tren, y no han descubierto que en determinadas unidades se tarda en venir de Sevilla casi tanto como ir de la capital hispalense a Madrid en el AVE. Lo cierto es que no nos debería de preocupar documentos como el elaborado por el Ministerio incluyendo a Cádiz en esta red; lo que debería de preocuparnos es que conocido este despropósito no se haya trasladado ninguna queja o reclamación desde las administraciones y partidos políticos gaditanos. Viajarán todos en coche.