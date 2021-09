No nos vendemos

Dicen que es necesario verse desde fuera, para entender cuáles son tus virtudes y donde están tus carencias. Este año, que he tenido la oportunidad de poder escaparme unos días de casa con la familia, he intentado dejarme impresionar por los encantos de otras tierras y analizar si nuestro Puerto los ofrece, o sin embargo, no los aprovecha.

Hemos visitado el Algarve Portugués y la verdad que nos ha impresionado bastante.

En el tema de playas no entro porque aquí estamos sobradísimos de buenas playas y evidentemente la naturaleza fue sabia y a cada lugar dio un regalo diferente para poder disfrutar de ellas.

Me quiero inclinar más en el tema del cuidado de la estética y de la capacidad de mostrar cualquier seña de identidad por muy minúscula que sea. Y creo que, en ese detallito, estamos un poco "cortitos".

Hemos visitado iglesias, en las cuales se podía visitar hasta el último rincón, hemos subido a los campanarios de estas y se me vino a la cabeza ese proyecto de "Ruta Sacra" que, como muchas cosas, cayeron en el pozo del olvido. Además, pienso que la oferta de vistas aéreas de nuestra ciudad está completamente en desuso, ya que hay pocos edificios practicables donde se puedan ver El Puerto desde las alturas.

Hemos visto atardeceres, recomendados en canales de YouTube, que congregan a cientos de personas frente al mar, para ver cómo se esconde el sol en el Atlántico y pensé en nuestro paseo de Santa Catalina y en el atardecer que ofrece nuestra Bahía. ¿Este espectáculo se oferta en nuestra ciudad?

Recorrimos cientos de kilómetros para visitar un faro, el cual sus instalaciones estaban preparadas para visitas escolares y evidentemente turísticas, me acordé de nuestro faro de Puerto Sherry que desconozco si es público o privado, pero bueno, todo sería sentarse y estudiarlo.

Otros tantos de kilómetros para ver un monumento megalítico, el cual si lo llego a saber iba a ir Rita (que desilusión) y me acorde del espectáculo que tenemos de ciudad Fenicia en el Castillo de Doña Blanca.

Como los responsables no potencien ciertos aspectos, dejarán de relacionar El Puerto con la cultura. ¿Queréis eso?