El valor de tener unas cadenas públicas

A ver ¿dónde estaban los programas infantiles? ¿dónde estaban los programas de divulgación escolar? ¿los espacios simplemente divulgativos para todos? Ha tenido que llegar esta pandemia tan descorazonadora e impresionante para que la sociedad se diera cuenta de que los niños "no están" en la televisión actual.

Sí, hay canales-riada de series de animación, programaciones entregadas a personajes de merchandising y un mundo infinito bajo demanda, pero no hay "programas para niños". Ha habido que fabricar aprisa un contenedor promovido por el Ministerio de Educación para crear una parrilla escolar. Y la RTVA ha ampliado ventanas a La Banda que nunca debieron perderse. Al contrario, son parcelas que debían de haberse ampliado y mejorado desde años atrás. No van a conseguir audiencia. Nunca van a dar datos, ni van a interesar a anunciantes... pero sí a patrocinadores y son prestigio de valor añadido.

Los niños no interesan a la televisión generalista de las privadas, por eso es necesario que la televisión pública esté ahí, para acordarse de ellos como ciudadanos en potencia, como futuros adultos. Entre las lecciones que nos va a dar este confinamiento está que la televisión no es sólo Supervivientes, tomates, seriales, concursos y maratones de series en Netflix. La televisión pública puede y debe ser mejor. Y más útil. Darnos una sensación sincera de ser útil. Y no sirve tener a Clan como un catarata de Peppa Pig y Bob Esponja si faltan contenidos realmente educativos y divulgativos. Y para los adultos, también. La 2 y Andalucía TV no pueden estar tan solas en el desierto de la TDT. Y en estas circunstancias aún refulge más patéticamente un formato retarda relojes como TVemos.

Y un inciso: la podemización de TVE adquiere tintes de prevención nacional. El tratamiento dado al monarca en La 1 obliga al PSOE a tomarse más en serio qué hacer con una corporación pública que al menos no nos enerve.