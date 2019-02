La unión hace la fuerza

Llegando las elecciones municipales los partidos políticos, aunque saben que a nivel municipal las competencias de empleo son apenas migajas, comienzan a analizar con o sin fundamentos lo mal que lo han hecho los otros en materia de empleo, olvidando lo mal que lo hicieron ellos y prometiendo lo que no volverán a cumplir, no por ganas si no porque sencillamente no pueden.

Hace unos meses, como empresario hostelero, debatía en clave turística sobre la falta de coordinación entre los municipios del entorno, competir te hace mejorar, pero competir en la miseria te mantiene en la miseria. Ese mismo análisis se aplica al ámbito laboral.

En El Puerto se implanta el mensaje catastrofista y no es para menos, pues tenemos un 27,78% de tasa de desempleo y analiza tú también los empleos. Pero si analizas brevemente la evolución de los últimos tres años, puede parecer que su recuperación teniendo en cuenta el volumen de parados y el número de habitantes, es un poco más lento que el de las ciudades competidoras del entorno.

Resulta que, de los nueve pueblos con más de 40.000 habitantes en la provincia de Cádiz, El Puerto de Santa María lidera la tabla en sentido positivo, o sea somos la ciudad con el menor porcentaje de paro. ¿Para estar contentos? No.

Esto sirve para negar los análisis catastrofistas señalando la gestión local, se ve claramente que es una tendencia que afecta a toda la provincia, ya que estos porcentajes negativos no solo lideran Andalucía, lideran toda España si excluimos Ceuta.

¿Cómo luchamos contra esto? Pues con unidad, con cooperación, con solidaridad, desde lo local y lo provincial, pero con el objetivo puesto en donde se reparten el negocio, en la Junta de Andalucía y sobre todo en el Congreso de los Diputados. Problema, El Puerto está huérfano de opciones auténticas por y para El Puerto, no tenemos representantes políticos a nuestro servicio, tenemos políticos al servicio de sus partidos.

Más allá de la necesidad absoluta de cambiar el sistema laboral y el tejido productivo del país, tenemos que despertar, tenemos que mandar a Madrid políticos que nos representen, que puedan competir contra los partidos canarios, los asturianos, los partidos catalanes y el pasotismo de las franquicias de los grandes partidos.

Mientras nos peleemos en lo local entre los partidos franquicias o entre nosotros por quien se lleva una fábrica, si Cádiz, Sanlúcar o El Puerto, nuestros intereses seguirán siendo pisoteados.

Se necesita más que nunca unión.