Un respeto para R. Tamames

España se encuentra en una situación convulsa, con mucho ruido, en la que todos los poderes del Estado se encuentran enfrentados. No solo es la política la que sufre los desencuentros de los ciudadanos, la Justicia politizada crea desconfianza, mientras que el Poder Judicial está en una situación por lo menos extraña y el presidente de la Audiencia no dimite después de lo que se ha publicado. Los empresarios no le dan tregua al gobierno, negándose a mejorar la vida de los trabajadores tras conocerse los grandes beneficios que están obteniendo en plena crisis. A la vez, el Gobierno de España está formado por una coalición en el que la parte minoritaria, Podemos, demuestra que están muy preparados para levantar la pancarta, pero muy verde para gobernar un país. Y la oposición sigue sin enterarse de que España es Europa y Europa está en guerra y por lo tanto en crisis.

Todo esto recoge la cosecha de la baja calidad que tiene hoy la política española. Y ahora nos llega una moción de censura extraña de un partido situado en las cavernas de la política y cuyo ponente en nada más y nada menos que Tamames. Mucho se está hablando, y se hablará, del viejo profesor de economía, poco para bien y mucho para mal. Pero, ojo, Ramón Tamames puede dar la sorpresa. Escuchar a este antiguo comunista, ya con mucha edad, puede ser como cuando nos disponemos a escuchar a los abuelos sobre su vida laboral, política o sindical. Siempre es todo un placer escucharlos, por sus vivencias en unos momentos difíciles de su vida. Pues con Tamames puede suceder igual.

El profesor es un intelectual de la Generación del 78, curtido en la lucha antifranquista y uno de los que apoyaron la Constitución. Político de la Transición clave para que su antiguo partido, el PC, apoyara la convivencia de todos los españoles. Tamames y el PSOE van a ser los únicos del Congreso que apoyaron la Constitución que hoy nos otorga la convivencia entre todos. Es bueno recordar que Alianza Popular, hoy PP, le dio a la Constitución ocho votos afirmativos, cinco en contra y tres abstenciones, a pesar de que hoy se siente más constitucionalista que nadie.

No creo que Tamames vaya a defender la política de Vox, muy al contrario. El viejo comunista va a hacer, o eso espero, un discurso en favor de la vieja política, de la convivencia en la discrepancia; en el respeto a pesar de confrontación. Puede ser un canto a la vieja política, esa que desapareció cuando los actuales partidos practicaron la desamortización de todo político que tuviera los cincuenta cumplidos. De aquello llegó la mediocridad, salvo excepciones, a la política. Por consiguiente, será interesante ver de nuevo a un intelectual en la tribuna del Congreso para escuchar al viejo profesor, que tiene una movilidad reducida por su edad pero que conserva su caudal intelectual, y poder recordar que la política es otra cosa distinta a la que se practica hoy. Por lo tanto, a pesar de todo el circo que rodea a esta moción de censura, creo que Ramón Tamames merece un respeto y ojo que puede dar la sorpresa.