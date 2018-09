A DELANTE, pase. Gracias. Siéntese. Gracias. Qué desea. Pues, bueno, solo quería, me han dicho que usted, vamos, que me gustaría saber si tienen aquí algo de, ya sabe. Ah, se refiere usted a tesis, que si tengo tesis. Eso, tesis. Dígalo sin miedo. Necesito una tesis. Bien, de qué tipo la querría. No sé, baratita. ¿Tiene usted apellido y o padrino? Sí, claro. ¿Ha trabajado alguna vez? No. ¿Ni de voluntario? Bueno sí, de voluntario sí, y de prácticas también, y una vez mi padre me dejó detrás de la barra en su caseta de feria. ¿Y cuántos años tiene usted? Treinta y cinco. Ya. Sí, treinta y cinco, ¿por? No sabe poner una lavadora, supongo. ¿Qué? Nada, nada, que tengo el material perfecto para usted. A ver. Mire: vocabulario de hormigón, párrafos anaeróbicos, citas alicatadas, bibliografía obesa. Interesante parece. Le encantará a su tribunal. Eso espero. ¿A dónde les va a llevar a comer? Al chef ese famoso. Ah, genial, cum laude del tirón. ¿Usted cree? Sin duda: redactar una tesis bien vale un almuerzo. ¿Cuánto tardarían en hacerla? Depende de lo que pueda pagar. Sin iva, ¿no? Hombre, por favor. Vale, vale, no quería ofender. Y el tema le es indiferente, imagino. Sí, totalmente. A día de hoy trabajo con gestión municipal de subvenciones y con dramaturgia aplicada para alta dirección. Me da igual, ya le digo. Pero, ¿para qué quiere la tesis? Nada del otro mundo, ya sabe, para cajero del Carrefú, freganchín, peón de mudanzas, lo normal. Ah, vale, pensé que aspiraba a un carguito. No, quite, quite, qué miedo. A mí me llegan muchos de ésos, que van con un carné en la boca, y después les das un plagio apaleao y ni se enteran. No, yo no soy de ésos. De acuerdo entonces. De acuerdo. Pásese mañana y cerramos el acuerdo, ¿le parece? Venga, va. Pues nada, buenas noches. Adiós y gracias. Adiós. Por cierto, un momentito, ya que estamos, ¿no tendría por ahí un mastercillo, o algo así, simplote, que me sirva para mejorar expectativas? Pero bueno, qué barbaridad, ¡es usted un vicioso