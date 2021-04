Que viene…

Me acuerdo del año pasado en estas mismas fechas, cuando comenzó a sonar la palabra desescalada, esa que nos hacía pensar que todo estaba terminando y que, a base de nuestro comportamiento y responsabilidad, pronto llegaríamos a vivir tal y como estábamos acostumbrados.

De nuevo vemos como los días crecen, como el sol calienta cada vez más, como nuestras playas se vuelven a poner doradas con la luz de nuestra costa; de nuevo vemos, como la primavera trae de la mano a ese verano que tan bien le ha venido siempre a nuestra ciudad.

Dejando atrás el verano pasado, aportando como dato, que tampoco fue el causante de la segunda ola, ya que la misma comenzó en noviembre; noto en la ciudad un cierto pánico, cuando se van programando y anunciando eventos para la temporada estival portuense.

Soy de los que durante todo este tiempo, he intentado siempre llevar a cabo todas las recomendaciones y medidas para afrontar esta pandemia y aún así, he podido asistir a cantidad de actos y celebraciones que se han realizado bajo la normativa y no han causado mayor problema.

Con datos del pasado 17 de Abril, tenemos en la provincia un 5,9% de población totalmente inmunizada y hasta un 18,5% con al menos una dosis puesta, lo que suma un total del 24,4% o inmunizado o en proceso.

Con esto quiero decir que el escenario es completamente distinto, más alentador, más esperanzador y que siguiendo siendo responsables sepamos disfrutar con menos miedo, de lo que nos puede ofrecer nuestro Puerto.

No es mucho, tampoco es poco, pero siempre me gusta pensar que detrás de todo, hay muchas personas que viven de ello o al menos los meses venideros son fuente de ingresos importantes.

Debemos pensar más es positivo y ser menos derrotistas. Siendo derrotistas solo colaboramos a que nuestra Ciudad se deteriore aún más.

Que no se te olvide que esa Ciudad a la que criticas o donde te da miedo participar, es donde tú vives y ¡ojo! que a ti también te afectaría tanto lo bueno, como lo malo que le ocurriese.

Así que disfruta de tu Puerto, participa de sus cosas, quítate el miedo siendo responsable, eso es lo único que depende de ti.