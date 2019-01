El pijama y sus botones

Los Reyes Magos me han dejado un pijama pero al ponérmelo no atino con los botones. ¿Qué le pasa? Me doy cuenta de que los dichosos botones están a la izquierda y, aunque parezca mentira, me cuesta trabajo abrocharlos. Pregunto y me dicen que es una costumbre, a saber, que las mujeres lleven los botones a la izquierda y los hombres a la derecha, sin que esto quiera decir que las féminas sean zurdas y los hombres diestros, aunque ellas en la vida suelen tener más mano izquierda que nosotros. Me alarmo. ¡Como se enteren las feministas ultras, la que se va a liar! Por citar ejemplos, si las del PCA han pedido a la Fiscalía que denuncien las canciones de la Legión, o la reciente ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, dice que se debe sustituir la expresión mujer embarazada por persona preñada, imagínense qué dirán cuando se enteren de lo de los botones. Y además, con todos mis respetos, y los/las que están entre dos aguas ¿dónde van a llevar los botones?

Mas yo pienso que no se trata de machismo o feminismo sino que es un síntoma de lo que está pasando. La sociedad cada día está más polarizada y se enardecen más las posiciones de derecha e izquierda. Prueba de ello es el escrache con autobuses ante el Parlamento andaluz reciente, empleando como escenario la calle (e indirectamente abonando a Vox). Si se enquistan más las ideologías y las posiciones, no habrá entendimiento, paz ni concordia.

Dicen los sociólogos que en este gazpacho actual, el 20% de la población está a favor del vinagre, el 20% del aceite y el 60% está entre dos aguas. Y es casi verdad porque la mayoría vota siempre centro más o menos escorado a diestra o siniestra. Lo peligroso es que se incrementen los extremos, que es lo que está pasando. Y no sólo se generalice el asunto de los botones.

P/D La cosa es que cada noche me veo en el problema, que los dichosos botones no están bien puestos. Mi amigo Juan José me dice que me cambia el pijama, pero ya le estoy tomando cariño a la prensa, sin que esto signifique otra cosa, que ustedes son mal pensados. Solución, que en vez de botones se ponga velcro. Y en la vida real, que esta inmensa mayoría de centro, no seamos pasivos ni don Tancredo, que hay que movilizarse y actuar.