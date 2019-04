El origen de las especies

Las especies evolucionan, por selección natural y adaptación al medio. Eso, en ciencia tiene un nombre: Darwinismo. Y en el cadismo tiene otro nombre propio: Darwinismo, pero de Machís. Ocho goles en diez partidos lo dicen todo. Máximo goleador de la segunda vuelta. ¡Ay si el Cádiz hubiera tenido la fortuna de contar con él desde el inicio de la liga!. Pero más vale tarde que nunca. El venezolano se incorpora a esa lista de goleadores que dejaron huella de amarillo, recordando a los Tilico, Dertycia o, más recientemente, Ortuño. Está claro que un jugador no hace un equipo, pero sí que puede ser desequilibrante. Y creo que el mejor Machís ha aparecido en el mejor momento. Lo del domingo pasado fue el delirio. El 2-1 fue la consagración de una misma jugada que había inventado minutos antes. La misma. Como esos pilotos de motos que prefieren ir segundos para ver los fallos de los rivales. Y llegó el gol, la victoria y el éxtasis, cuando ya nadie lo esperaba.

Y ahí estamos, molestando al resto en la parte alta de la tabla. Y ahí vamos a seguir, pase lo que pase, al menos esta semana. Pero la victoria del Depor el viernes nos obliga a ganar hoy para seguir manteniendo ese colchón de 5 puntos con el séptimo. Y es que el partido de hoy se antoja trascendental, porque lo que viene luego es de órdago. Aunque personalmente me parece que el calendario nos ha sonreído, en lo que a fortuna se refiere. Y me explico. Afrontar los seis últimos partidos ante cinco rivales aspirantes al ascenso nos otorga dos ventajas: tener que estar enganchados y con el cuchillo entre los dientes sin bajar la guardia, y minimizar la sensación de amargor en caso de no conseguir meterse en play off. Sí, porque caer ante los poderosos entra dentro de lo posible. Ante los más débiles también, pero se entendería menos en una serie de seis partidos. Por eso creo que el calendario nos beneficia. Preferiría un calendario con rivales más asequibles si el Cádiz hubiera dado muestras esta temporada de pasearse miliarmente ante los mismos. Pero es justo lo contrario. Así que bienvenidos sean los gallitos. Porque dice Darwin (el barbas) que aquí solo sobreviven los más fuertes. Los que se adaptan al entorno y los que evolucionan sobreponiéndose a las dificultades. Los que no se adaptan se quedan por el camino. Eso ha sido así desde el origen de nuestros días hasta ahora y no va a cambiar en siete partidos.

Lo que no me gusta es que se hable de exigencia. De verdad que no me creo que nadie esté exigiendo ascender al Cádiz. Y por eso me extraña ver ese discurso en boca del entrenador. Quizás Cervera tenga esa sensación, pero estamos locos por quitársela. Y no creo que su continuidad esté ligada al ascenso. Sería un error, en mi modesta opinión.

Por cierto, ya que estamos: que dice el míster que le gustaría que le ofrecieran la renovación. Pues vamos allá, joé. Tó fuera eso. Y mientras tanto, a seguir con la evolución de la especie amarilla. Gracias a Darwin y al resto de biólogos cadistas.