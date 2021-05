Lo obvio como noticia

Seis años, nada menos, ha necesitado el equipo de gobierno para entender cómo funciona el juego democrático. Un mandato y medio para darse cuenta que gobiernan en minoría; rozó la mayoría absoluta Kichi en mayo de 2019, pero no la logró, y eso le obliga siempre (o casi siempre) a depender de la oposición para sacar adelante las propuestas, o para tumbar las que no quieran poner en marcha. Esto que parece tan obvio no lo ha sido para nada desde el año 2015, con un equipo de gobierno que ha ido siempre por su cuenta planteando algunos asuntos sensibles sin buscar el más mínimo acuerdo con la oposición. Y de ahí las propuestas tumbadas en los plenos, los presupuestos rechazados, las acusaciones de palos en las ruedas y los tribunales.

Ahora, en mayo de 2021, después de seis años de experiencia y habiendo llegado casi al ecuador del segundo mandato de Kichi y compañía, llama la atención un titular que cuenta como noticia lo que debería ser práctica habitual de un gobierno en minoría. “Quirós se reunirá con portavoces de la oposición para desbloquear la Relación de Puestos de Trabajo y volver a elevar a Pleno su modificación”, informa el Ayuntamiento. Es decir, después de tres intentos de haber elevado a pleno la RPT, que ha sido por tres veces tumbada por la totalidad de la oposición con diferentes concejales, diferentes intereses y diferentes escenarios, Adelante Cádiz mira al fin al resto de grupos del arco plenario y anuncia (que todavía no ha convocado, dicho sea de paso) reuniones con los portavoces de la oposición este lunes y martes para buscar el consenso que han obviado desde 2015.

Bienvenido sea Kichi y su gobierno a la realidad democrática. A esa que impone que si uno no tiene votos suficientes, debe buscar apoyos y aliados, como de hecho el alcalde buscó en 2015 cuando se fue a Puntales con Fran González para pactar su investidura, o como hizo cuatro años después liberando laboralmente a Mara Rodríguez y llenando las arcas de los distintos grupos para repetir como mandatario de la ciudad.

El gobierno municipal ha intentado implantar una nueva política estos años basada en “yo voy a lo mío y que los demás me apoyen sí o sí”. E incluso en demasiadas ocasiones ha repetido que no se sentará a negociar ni un solo punto con Partido Popular y Ciudadanos, obviando a esa parte del electorado y de la ciudadanía que dio su apoyo para que un tercio del Pleno defendiera sus intereses. El camino negociador, para colmo, lo allanó Domingo Villero con su divorcio del partido naranja, facilitando bastante la estrategia un tanto dictatorial del equipo de gobierno de no contar con la oposición. El propio Villero confesaba durante el último pleno municipal que desde el equipo de Kichi “en los aspectos en los que mi voto decide bien que me llaman y me piden apoyos”.

Ahora, seis años después, con medio mandato consumido desde las últimas elecciones, el Ayuntamiento informa de lo obvio: que el gobierno se va a sentar con la oposición para sacar adelante uno de los documentos fundamentales del funcionamiento interno de esta administración, la Relación de Puestos de Trabajo que espera actualización desde el año 2013. Además, hablan de portavoces en plural, lo que deja entrever que buscarán algún apoyo al margen de esa llamada a Villero que ahora sí hace falta. Lo que no queda claro es si esas reuniones se van a producir también con PP y Ciudadanos (aún no han sido convocados, según fuentes de ambos grupos municipales) o si Adelante Cádiz se va a limitar a sentare con el concejal no adscrito y con la portavoz del PSOE.

Bienvenidas sean, en cualquier caso, las reglas habituales del juego, las que nunca deberían fallar, las que logran ese consenso que siempre tienen en la boca los políticos. Seis años ha tardado el equipo de gobierno, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y 141 puestos de trabajo que se quieren incorporar con el nuevo documento que por tres veces ha sido rechazado en el Pleno bien merecen este cambio de actitud.