No hay números

Nno hay números. Me habría gustado mucho conocerlos. Los números de afiliados del Partido Popular en San Fernando. Los números de afiliados con derecho a votar. Y el total de afiliados. Conozco que fueron más de diez mil los votantes de las últimas elecciones municipales pero esos no son los militantes. Es que no hace nada unos hablaban de 700.000 militantes, que subieron a más de ochocientos mil a la siguiente semana. En toda España. Pero los que pusieron orden en las cuentas nos han hablado de 63.000 electores. O sea, la ducha de agua fría. De los dos candidatos a la presidencia del Partido Popular que irán al Congreso de compromisarios, que serán los más votados de estas primarias ma non tropo.

Me habría gustado mucho conocer el número de San Fernando. Lo he preguntado, he recibido excusas. ¿Hablamos de que puede que sean menos de un centenar los que se encuentran en disposición de votar? ¿Menos? Acabaremos conociendo el resultado final de la votación de la casa popular de la calle Real. Y también llegaremos a conocer lo que acabe sucediendo en toda España. Porque el Partido Popular es un partido troncal de la democracia española, e importa mucho lo que le ocurra. Una zona de la nación se quedaría en sombra de asistir al hundimiento de esta formación política que Aznar, siempre tan oportuno, quisiera "refundar".

¿Le han puesto la lupa los españoles a esta extraordinaria novedad del Partido Popular? La cultura del dedazo presidencial ha dado paso a un proceso abierto, democrático, que ya enfrentan cuatro o cinco candidatos pero que, en realidad, van a ser dos, o tres. Esto es, Saenz de Santa María, Cospedal y Casado. Los capitanes gaditanos ya se han decantado, siguiendo la línea de mando tradicional que llega a Javier Arenas, por la ex vice presidenta de Rajoy, a quien todos llaman Soraya. De lo que se deduce que La Isla va a estar con Soraya, y Cádiz igualmente. Es su tema, de los militantes del PP que puedan votar, porque los que están fuera por el pre requisito no han dicho por quién se decantan, ni se han agrupado para mostrar su voluntad por la representación.

De todos modos me habría gustado mucho decir aquí cuántos deciden y votan en San Fernando, lo he pedido pero no me lo han dado. Queda menos para conocer todos estos detalles que no son pequeños ni son poco importantes. Se hace camino al andar. En el próximo proceso que se produzca en San Fernando, la elección del nuevo presidente local, qué sé yo, algo, igual hay en la ciudad un partido normalizado con el pleno derecho de la militancia en su conjunto, y las obligaciones que determina el estatuto del partido.

Habrá que esperar.